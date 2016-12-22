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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года
Бизнес, 00:14
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года
Лидером рейтинга стала Кэти Перри, которой удалось заработать больше остальных благодаря концертному туру. В тройке сильнейших также — выпустившие по новому альбому Тейлор Свифт и Бейонсе
Кэти Перри (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. В этом году его возглавила Кэти Перри, сумевшая заработать $83 млн. Финансовый успех, по данным Forbes, ей принес концертный тур Witness: The Tour. 

Вторая строчка рейтинга досталась Тэйлор Свифт, она смогла заработать за год $80 млн. Певица выпустила новый альбом Reputation, который в первую неделю был распродан тиражом в 2 млн экземпляров.

Тройку лидеров замыкает победительница прошлогоднего рейтинга Бейонсе с заработком в $65 млн. Певица вместе с мужем Jay-Z также выпустила новый альбом Everything is Love.

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В десятке самых высокооплачиваемых также оказались Пинк ($53 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).

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В прошлом году лидером рейтинга была Бейонсе. Благодаря поступлениям от продаж альбома Lemonade, а также от концертного тура она смогла заработать, по подсчетам Forbes, $105 млн. На второй строчке по итогам 2017 года была Адель, которая в этом году в десятку самых высокооплачиваемых и вовсе не попала. Тейлор Свифт, сумевшая в этом году забраться на вторую строчку, годом ранее была на третьем месте с доходом в $44 млн.

При составлении рейтинга Forbes использовал данные за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: музыка , Forbes , рейтинги
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