Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов

Самым высокооплачиваемым рэпером мира Forbes признал Шона Картера, известного как Jay Z. За год он заработал $76,5 млн

Шон Картер (​Jay Z) (Фото: Gary Hershorn / Reuters)

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-музыкантов. Его возглавил Шон Картер, известный как Jay Z. Он за год заработал $76,5 млн.

Отмечается, что заработать в этом году Jay Z помогли альбом Everything Is Love, записанный им вместе с супругой Бейонсе, а также гастрольный тур ​On The Run II.

На втором месте — Шон Комбс (Diddy), до этого возглавлявший рейтинг три года подряд. В этот раз его доход составил $64 млн. В 2017 году он возглавлял и рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Третью строчку в перечне занял Кендрик Ламар, заработавший за 12 месяцев $58 млн.

Также в первой десятке — Дрейк ($47 млн), J. Cole ($35,5 млн), Dr. Dre ($35 млн), Nas ($35 млн), Pitbull ($32 млн), Future (30 млн) и Канье Уэст ($27,5 млн). Всего в рейтинге 20 исполнителей. Отмечается, что хип-хоп является самым популярным жанром в Америке, а десять самых высокооплачиваемых исполнителей за год в общей сложности заработали $405,5 млн.

В марте Forbes также признал Jay Z самым богатым исполнителем хип-хопа с состоянием $900 млн. Он обошел Diddy, чье состояние оценивается в $825 млн, и Dr. Dre ($770 млн).