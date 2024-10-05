Буркина-Фасо начала отзывать у зарубежных компаний лицензии на добычу золота

Буркина-Фасо начала отзывать у иностранцев лицензии на добычу золота

Золото — один из основных экспортных товаров Буркина-Фасо. Президент временного периода Ибрагим Траоре заявил, что в стране могут самостоятельно добывать металл, поэтому часть лицензий на добычу, выданных иностранцам, отзывается

Фото: Pascal Parrot / Getty Images

Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото, сообщил лидер военной хунты Ибрагим Траоре, передает Reuters.

«Мы сами знаем, как добывать золото, и я не понимаю, почему мы даем такую возможность международным корпорациям приходить и добывать. Мы будем отзывать лицензии», — заявил Траоре.

Как отмечает Reuters, золото является основным экспортным товаром Буркина-Фасо. Так, только за 2022 год там было добыто около 70 т золота. В стране работают множество зарубежных компаний, включая британскую Endeavour Mining, австралийскую West African Resources, российскую Nordgold и канадскую Orezone Gold Corporation. В феврале Министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо сообщило о приостановке властями действия разрешений на экспорт золота и других драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Часть ее территории контролируют боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, к власти пришел командир спецназа отряда «Кобра» Ибрагим Траоре. Траоре носит титул «президент переходного периода», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравлял его с приходом к власти.

Траоре летом прошлого года посетил саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге. В том же году Буркина-Фасо (бывшая французская колония) денонсировала соглашение о присутствии в стране французских военных.