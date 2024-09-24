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Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС

Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела
Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела (Фото: Li He / XinHua / Global Look Press)

Власти Буркина-Фасо изъявляют желание вступить в БРИКС. Об этом премьер-министр африканской республики Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела заявил послу России в Уагадугу Игорю Мартынову на встрече в рамках подготовки к предстоящим экономическим дням Буркина-Фасо за рубежом.

Премьер просил о вступлении республики в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы, по его словам, «противостоять доминированию доллара и евро», добиться «более справедливой международной торговли», говорится в публикации на странице правительства страны в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Дни Буркина-Фасо в Москве пройдут с 8 по 11 октября 2024 года.

Де Тамбела отметил, что выбор Москвы связан с тем, что две страны разделяют одно политическое видение, а также что Буркина-Фасо делает Россию стратегическим партнером на нескольких уровнях: дипломатическом, военном, экономическом и других.

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Африканский политик добавил, что организация этих экономических дней позволит изучить возможности партнерских отношений с потенциальными иностранными инвесторами. «Очень мало российских компаний в Буркина-Фасо. Наша цель — укрепление не только российского экономического присутствия в Буркина-Фасо, но и экономического присутствия Буркино-Фасо в России», — сказал де Тамбела.

Со своей стороны посол Мартынов «продемонстрировал готовность России увидеть, как реализуется проект строительства гражданской атомной электростанции в Буркина-Фасо». Как заявлял на Российской энергетической неделе министр энергетики, горнодобывающей промышленности и карьеров страны Симон-Пьер Буссим, Уагадугу рассчитывает к 2030 году построить в стране первую атомную электростанцию.

БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основательниц (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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Буркина-Фасо премьер-министр БРИКС
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