Правительство установило новые условия аккредитации ИТ-компаний
Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний, предложенный Минцифры.
Теперь получить аккредитацию смогут организации, которые соответствуют следующим требованиям:
- Одним из основных видов их деятельности является издание программного обеспечения, производство средств защиты информации, разработка компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги в этой области, деятельность по планированию, проектированию, сопровождению компьютерных систем и другие — всего свыше 20 направлений. Компании, которые занимаются издательской деятельностью, демонстрацией кинофильмов, дополнительным образованием и некоторыми другими видами деятельности, тоже в отдельных случаях могут получить ИТ-аккредитацию: для этого им необходимо вести дополнительную деятельность, соответствующую кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 62 и 63 («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и «Деятельность в области информационных технологий»).
- Среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления на аккредитацию должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована, за последний квартал.
- Доля доходов компании от деятельности в области ИТ за последний год не должна быть ниже 30% всех ее доходов.
- На сайте организации должна содержаться информация о том, какую деятельность в области информационных технологий она осуществляет.
- Компания должна передать в налоговые органы согласие на раскрытие налоговой тайны.
Отказать компании в аккредитации можно будет, если:
- в ней прямо или косвенно участвует государство либо муниципальное образование;
- компания является банком или страховой организацией;
- она имеет недоимку по налогам или задолженность по штрафам свыше 3 тыс. руб.
- «лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа» компании имеет неснятую или непогашенную судимость.
Минцифры 1 августа приостановило подачу заявок на аккредитацию до принятия нового порядка.
Аккредитация ИТ-компании ведется с 2008 года и дает им право на различные льготы. После начала военной операции на Украине и введенных в связи с ней санкций правительство ввело дополнительные послабления для сотрудников, работающих в этой сфере (отсрочка от армии, льготная ипотека и другие).
После объявления в России частичной мобилизации Минобороны решило предоставить отсрочку работникам ИТ-компаний. В Минцифры уточнили, что это должны быть аккредитованные организации.