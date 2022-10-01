Правительство установило новые условия аккредитации ИТ-компаний

Требования касаются к доле дохода организации от деятельности в сфере ИТ, зарплаты сотрудников и других параметров. Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний имеют право на различные льготы, в том числе отсрочку от мобилизации

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний, предложенный Минцифры.

Теперь получить аккредитацию смогут организации, которые соответствуют следующим требованиям:

Одним из основных видов их деятельности является издание программного обеспечения, производство средств защиты информации, разработка компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги в этой области, деятельность по планированию, проектированию, сопровождению компьютерных систем и другие — всего свыше 20 направлений. Компании, которые занимаются издательской деятельностью, демонстрацией кинофильмов, дополнительным образованием и некоторыми другими видами деятельности, тоже в отдельных случаях могут получить ИТ-аккредитацию: для этого им необходимо вести дополнительную деятельность, соответствующую кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 62 и 63 («Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и «Деятельность в области информационных технологий»).

Среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления на аккредитацию должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована, за последний квартал.

Доля доходов компании от деятельности в области ИТ за последний год не должна быть ниже 30% всех ее доходов.

На сайте организации должна содержаться информация о том, какую деятельность в области информационных технологий она осуществляет.

Компания должна передать в налоговые органы согласие на раскрытие налоговой тайны.

Отказать компании в аккредитации можно будет, если:

в ней прямо или косвенно участвует государство либо муниципальное образование;

компания является банком или страховой организацией;

она имеет недоимку по налогам или задолженность по штрафам свыше 3 тыс. руб.

«лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа» компании имеет неснятую или непогашенную судимость.

Минцифры 1 августа приостановило подачу заявок на аккредитацию до принятия нового порядка.

Аккредитация ИТ-компании ведется с 2008 года и дает им право на различные льготы. После начала военной операции на Украине и введенных в связи с ней санкций правительство ввело дополнительные послабления для сотрудников, работающих в этой сфере (отсрочка от армии, льготная ипотека и другие).

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После объявления в России частичной мобилизации Минобороны решило предоставить отсрочку работникам ИТ-компаний. В Минцифры уточнили, что это должны быть аккредитованные организации.