Греф оценил эффект от ужесточения налогов для угольщиков

Изменение расчета НДПИ «больно» скажется на двух отраслях — угольщиках и производителях удобрений, заявил глава Сбера Герман Греф. Банк и правительство, по его словам, работают над возможными временными мерами поддержки

Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме-2024, финансовая организация провела анализ влияния повышения НДПИ для компаний-заемщиков банка, передает корреспондент РБК.

«В целом, это больно скажется на двух отраслях: первое — это угольщики, но не все угольщики, а те, для которых логистика представляет проблему, они сейчас в сложной ситуации. И увеличение НДПИ, конечно, сильно ударит по ним. Второй сектор — это производители удобрений. Несмотря на то, что для них [принята] компенсирующая мера — отмена экспортной пошлины, тем не менее, по целому ряду компаний ситуация выглядит непростой. Мы знаем эти компании, мы работаем с правительством, в том числе по возможности временных мер поддержки этих компаний, с тем, чтобы им удалось адаптироваться к новому режиму налогообложения. В целом обещано, что до 2030 года изменений уже не будет. 1,5 — 2 трлн руб., которые правительство соберет, или 1,5% ВВП, этого будет досрочно на ближайшие годы. Будем надеяться, что бизнес сумеет адаптироваться к этому», — рассказал Греф.

При этом он отметил, что кредитоспособность бизнеса «остается в целом по экономике достаточно высокой»: «Мы видим по сравнению с 2021 годом снижение кредитной нагрузки примерно с 23% до 19% в целом по экономике. Какого-то глобального влияния на всех наших клиентов мы не видим, а точечно, я думаю, что будем работать, и компании с этим справится. Хотя я думаю, что конец этого года — начало следующего года потребуется некоторая донастройка при окончательных расчетах компаниями по влиянию этих налоговых изменений. Если [рост] налога на прибыль — это некоторое снижение прибыльности, то, конечно, введение таких оборотных налогов, как НДПИ, — это существенно более значимый фактор для cash-flow (денежного потока. — РБК) компаний и таких показателей, как отношение долга к EBITDA».

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