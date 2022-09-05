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S7 вновь начнет летать в дальнее зарубежье

В начале марта S7 приостановила все полеты за рубеж, сейчас у нее есть лишь несколько рейсов в Киргизию и Таджикистан. С конца сентября авиакомпания возвратится к перевозкам в Турцию
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в турецкую Анталью, говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК.

Первый рейс по маршруту Москва — Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября.

Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю, по субботам, с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября. Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск: рейсы в Турцию из обоих городов отправляются утром, а возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

С 5 марта крупнейший частный авиаперевозчик России остановил большинство международных рейсов на фоне санкций ЕС и риска ареста самолетов лизинговыми компаниями. Из зарубежных рейсов у авиакомпании оставалось несколько рейсов в Киргизию и Таджикистан.

S7 Airlines будет выполнять рейсы в Турцию на воздушных судах от российских лизингодателей с исключительно российской регистрацией, сказал РБК представитель S7, отказавшись раскрыть детали. 1 июня «Ведомости» писали, что в парке S7 есть шесть самолетов, полученных через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

РБК направил запрос в ГТЛК.

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По итогам 2021 года S7, подконтрольная семье Владислава Филева, занимала второе место после «Аэрофлота» среди российских авиакомпаний по количеству перевозимых пассажиров — 17,8 млн человек. Какое количество из них было перевезено на международных рейсах, компания не сообщала, но до пандемии, в 2019 году, на международных рейсах S7 перевезла 27% от своего пассажиропотока. Пассажиропоток S7 в мае 2022 года составил 1,2 млн человек, сократившись по сравнением с маем прошлого года на 22%.

В конце февраля США, Великобритания, ЕС и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ввели ряд санкций. В том числе был введен запрет на продажу России воздушных судов и запасных частей к ним, а также на оказание российским авиакомпаниям услуг по техобслуживанию и страхованию судов. Лизинговые компании стали задерживать в аэропортах арендованные российскими компаниями лайнеры.

Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
S7 Airlines Турция авиаперелеты
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