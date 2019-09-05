ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга

«ВЭБ.РФ» вместе с Газпромбанком профинансируют реконструкцию пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя, которой занимается холдинг Виктора Вексельберга. Общая стоимость проекта превышает 10 млрд руб.

Макет аэропорта «Новый Уренгой» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), входящий в группу «ВЭБ.РФ», совместно с Газпромбанком профинансирует реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. Такое соглашение с управляющей компанией аэропорта «Уренгойаэроинвест» (входит в холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга) было подписано в четверг, 5 сентября, на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

ФРДВ предоставит средства на строительство нового пассажирского терминала площадью порядка 18 тыс. кв. м. Первый этап реконструкции предполагает оснащение терминала тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. В результате реконструкции пропускная способность терминала составит 840 пассажиров в час или 1,45 млн пассажиров в год. Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2019 года составил почти 470 тыс. человек, что на 5,2% больше, чем было годом ранее.

Проект также включает полноценную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и строительство нового перрона. Начать реконструкцию планируется в этом году, а завершить до конца 2021 года.

Общая стоимость проекта превысит 10 млрд руб. В марте 2018 года пресс-служба «Аэропортов регионов» сообщала, что общий объем инвестиций составит более 7,2 млрд руб., а финансирование предоставит Газпромбанк.