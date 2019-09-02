Гордеев заявил об интересе «Роснефти» к стройке аэропорта Монголии

Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев считает, что «Роснефть» может стать подходящим партнером для строительства аэропорта в Монголии. Об этом он заявил в ходе переговоров с вице-премьером Монголии Ульзийсайханы Энхтувшином, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Гордеев отметил, что поставки российских нефтепродуктов в Монголию в 2018 году увеличились в полтора раза за последние пять лет и составили 1,5 млн т, чему способствовало заключение долгосрочных контрактов с «Роснефтью» в 2014 году. Он также добавил, что компания совместно с монгольским партнером могла бы получить статус оператора топливообеспечения в новом аэропорту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизировать железные дороги Монголии для развития транзитного потенциала страны. По его словам, речь идет об обновлении Улан-Баторской железной дороги, которая является ключевой транспортной артерией страны. Президент также добавил, что развитие сотрудничества с Монголией — приоритет внешней политики России в Азии.