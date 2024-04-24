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В правительстве одобрили продажу активов Hugo Boss в России

Замглавы Минпромторга Евтухов сообщил об одобрении сделки Hugo Boss и «Стокманн»
В правительстве одобрили продажу российского бизнеса Hugo Boss компании АО «Стокманн», завершение сделки ожидается в третьем квартале, заявил замглавы Минпромторга. Одним из ее условий стало сохранение всех рабочих мест
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss компании АО «Стокманн», заявил «Интерфаксу» замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По его словам, одним из условием сделки является сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss. Продажа российского бизнеса и открытие магазинов ожидается в третьем квартале 2024 года, сейчас компании осуществляют необходимые юридические и административные процедуры. Евтухов не назвал сумму планируемой сделки.

Hugo Boss является одним из крупнейших производителей одежды в Германии. По состоянию на 2022 год под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выручка компании по итогам 2022 года составила 6,31 млрд руб., убыток — 26,2 млн руб.

В марте 2022 года немецкий концерн приостановил розничные продажи и онлайн-операции в России из-за начала военной операции на Украине. В компании сообщали, что в 2021 финансовом году на рынок России и Украины пришлось порядка 3% продаж. Там также пообещали оказать финансовую помощь пострадавшим сотрудникам и сохранить тесные контакты с деловыми партнерами.

Hugo Boss и Crocs временно закрыли магазины в России
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В 2023 году Hugo Boss сообщал о рассмотрении возможности продажи своих активов и обязательств и концентрации на оптовых поставках в страну. Как писал «Коммерсантъ», концерн не отказался от партнерства с дистрибьютором и бренды суммарно занимают 17% в структуре его продаж. По словам старшего директора по агентским услугам департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Анны Маньковой, концерн успешно использует сотрудничество через оптовиков из-за востребованности в премиальном фешен-сегменте. Вместе с тем старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечала сложность контроля единообразия цен, качества сервиса и продажи, а также возможную частичную потерю позиций на рынке премиум-сегмента в случае реализации только оптовых поставок.

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Юлия Овчинникова
Россия Германия Минпромторг Виктор Евтухов
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