Stockmann объявила о продаже последнего торгового центра в России

Stockmann Group продает ТЦ «Невский центр» чешской PPF Real Estate за €171 млн. До этого в числе вероятных покупателей актива назывался ряд других компаний, однако все они по разным причинам о сделке не договорились

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Финская ​Stockmann Group объявила о продаже своего последнего актива в России — ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Покупателем актива выступает чешская PPF Real Estate, стоимость сделки составляет €171 млн. Перед окончательным завершением сделки, ее должна проверить антимонопольная служба. В соответствии с планами сторон, сделка должна быть закрыта до конца 2018 года. После уплаты налога Stockmann Group ожидает получить прибыль в размере порядка €139 млн.

«Сделка позволяет Stockmann полностью сосредоточиться на развитии магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время продажа увеличивает нашу финансовую гибкость и уменьшает задолженность в балансе Группы», — прокомментировал сделку правляющий директор Stockmann Лаури Вейхалайнен.

С продажей «Невского центра» Stockmann Group лишается последнего актива в России. Вместе с тем, на российском рынке продолжат действовать магазины, открытые по франшизе — так в Москве по франшизе ретейлера работают пять магазинов, точки продаж под брендом Stockmann есть также в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

«Невский центр» был открыт в ноябре 2010 года, общая площадь центра составляет 46 тыс. кв. м. Однако в конце 2015 года Stockmann объявила о продаже всех своих универмагов в России. Ключевым претендентом на последний актив компании в Санкт-Петербурге называлась O1 Group Бориса Минца. В 2017 году O1 вышла на переговоры со Сбербанком о предоставлении кредита на покупку, однако позднее покупка ТЦ сорвалась.

Чешская PPF Real Estate с 2016 года высказывала интерес к покупке «Невского центра». После того, как от сделки отказались и O1, и американский фонд Morgan Stanley (источники «Ведомостей» утверждали, что в этом случае причиной отказа стали санкции США), PPF Real Estate остался наиболее перспективным покупателем актива. Чешская компания уже является обладателем активов в России: так, вместе с американской Hines она приобрела в апреле у американского фонда Heitman бизнес-центр площадью 33 тыс кв. м в московском комплексе «Метрополис». Также к проектам чешской компании относятся бизнес-парк Comcity (780 000 кв. м) на Киевском шоссе и складской комплекс «Южные врата».