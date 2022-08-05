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Российский бизнесмен втрое снизил оценку актива британской Amur Minerals

Владислав Свиблов предложил $35 млн за месторождение в Амурской области
Бизнесмен Владислав Свиблов втрое снизил оценку никелево-медного месторождения Кун-Манье, принадлежащего британской Amur Minerals, — до $35 млн. Теперь сделку должны одобрить акционеры Amur Minerals и российские власти
Золото GOLD $1 771,3 -0,35%
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Владислав Свиблов, владеющий третьим крупнейшим золотодобытчиком в России Highland Gold, договорился с менеджментом британской Amur Minerals о покупке у нее никелево-полиметаллического месторождения Кун-Манье в Амурской области за $35 млн. Об этом говорится в пресс-релизе британской компании.

Кун-Манье — флагманский проект Amur Minerals. Месторождение содержит запасы никеля, меди, кобальта, платины и палладия. Компания ранее оценивала капитальные затраты до начала производства на уровне $1,14 млрд.

Цена предполагает премию в размере 119% к капитализации Amur Minerals на Лондонской фондовой бирже на 3 августа. В начале мая сообщалось, что Свиблов был готов заплатить втрое больше за этот актив — $105 млн. Однако тогда его предложение отвергли акционеры Amur Minerals. Акционеры британской компании рассмотрят новые условия 24 августа.

Для заключения сделки также потребуется одобрение российской правкомиссии по иностранным инвестициям и Федеральной антимонопольной службы. Уже после объявления новых условий покупателя в пятницу, 5 августа, вышел президентский указ, который прямо запрещает выход нерезидентов из ряда активов, включая золото, никель и металлы платиновой группы, без специального разрешения как минимум до конца 2022 года. РБК направил запросы в Amur Minerals и Highland Gold.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Новое предложение Свиблова приобрести месторождение Кун-Манье за $35 млн — окончательное, заявил гендиректор Amur Minerals Робин Янг. По его словам, экономические санкции и контроль за движением иностранной валюты в России в связи со специальной военной операцией на Украине отрицательно повлияли на возможность компании развивать это месторождение в ближайшем будущем. «В том случае, если акционеры не одобрят продажу Кун-Манье, у нас фактически не останется вариантов для развития проекта», — подчеркнул он.

Среди альтернатив — продажа нероссийским компаниям или пополнение «постоянно увеличивающегося» списка российских горнодобывающих компаний, финансовых компаний и банков под санкциями. Amur Minerals не ведет переговоров с другими претендентами и не ожидает поступления новых предложений.

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Почему цена снизилась втрое

Amur Minerals разведывала Кун-Манье с 2004 года, но только в 2015 году получила на него добычную лицензию, заплатив 23,6 млн руб. В 2020 году компания начала рассматривать потенциальных кандидатов на покупку проекта, говорится в ее материалах. В 2021 году к покупке или финансированию проекта проявили интерес один западный и два российских претендента, детали по которым не раскрывались.

Затем было выбрано предложение Свиблова, так как он предложил самую высокую цену. Работа над документацией по сделке должна была завершиться в конце февраля 2022 года. Однако после начала спецоперации на Украине стороны договорились отложить сделку и вернуться к переговорам, когда станут ясны все последствия западных санкций.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

После этого некоторые условия соглашения были пересмотрены. В начале мая британская компания объявила, что Свиблов готов купить Кун-Манье за $105 млн, из которых только $15 млн будут выплачены сразу после подписания соглашения, затем еще $10 млн — в течение 12 месяцев, $50 млн — в течение следующих двух лет, говорится в материалах компании. Оставшаяся сумма должна ($30 млн) была погашаться траншами по $3 млн в течение десяти лет, до 2037 года.

На собрании 27 мая акционеры Amur Minerals отклонили это предложение. Им не понравилось, что платежи будут растянуты на 15 лет. Не было гарантии, что все они поступят, а первый платеж был слишком маленьким, и не было обозначено, на что пойдут деньги от сделки, указывает пресс-служба.

После собрания акционеров совет директоров Amur Minerals продолжил переговоры со Свибловым, после чего были обозначены новые условия сделки. «За это время ситуация на Украине стала только хуже, и теперь более понятно, что специальная военная операция будет продолжаться и ее влияние будет широким и длительным», — говорится в пресс-релизе британской компании. Учитывая ухудшение ситуации, совет директоров рассмотрел уменьшенную в три раза цену и принял решение, что это последняя возможность возместить невозвратные затраты компании в России.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Если сделка будет одобрена, то через 90 дней после получения $35 млн Amur Minerals выплатит акционерам специальные дивиденды.

Структуры Свиблова уже не первый раз в ходе переговоров снижают оценку российских активов иностранных инвесторов. В середине июня Highland Gold приобрела активы канадского золотодобытчика Kinross Gold за $340 млн. Изначально обсуждалась сумма в два раза больше ($680 млн), но правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что стоимость не будет превышать $340 млн.

Свиблов — бывший член совета директоров группы ПИК. В 2019 году он купил Озерное полиметаллическое месторождение, после чего стал собирать портфель золоторудных активов. В 2020 году он стал владельцем Highland Gold, в 2021 году — Trans-Siberian и «Золото Камчатки».

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Надежда Синцова Надежда Синцова
никель Золото палладий серебро Амурская область
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