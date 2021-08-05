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Власти сменят схему управления крупнейшим покупателем самолетов из России

К управлению принадлежащей Минтрансу лизинговой компанией ГТЛК с портфелем почти на 1,3 трлн руб. подключатся Минпромторг и «Ростех». Они получат половину мест в ее совете директоров, а ГТЛК обязуется закупать российскую технику
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтранс и Минпромторг к 1 сентября заключат соглашение о совместном развитии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это следует из плана-графика («дорожной карты») по реализации основных подходов по повышению эффективности взаимодействия ГТЛК и предприятий промышленности. Документ 30 июля утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курировал разработку новой модели развития ГТЛК по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

РБК ознакомился с копией этого документа, его подлинность подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

Минтранс останется единственным владельцем ГТЛК. Но ее новый совет директоров будет сформирован на паритетных началах из представителей Минтранса и Минпромторга совместно с «Ростехом», следует из дорожной карты. К 15 октября ГТЛК также заключит с госкорпорацией соглашение, предусматривающее ее долгосрочные обязательства по закупке продукции российских предприятий (в «Ростех» входят такие производители, как «Объединенная авиастроительная корпорация», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и КамАЗ).

«Слаженная работа двух министерств окажет положительное влияние на дальнейшее развитие ГТЛК, что, в свою очередь, будет содействовать успешной реализации государственных задач и программ при соблюдении баланса интересов промышленной отрасли и транспортного сектора», — сообщили в пресс-службе ГТЛК. Представитель «Ростеха» напомнил, что ГТЛК — давний партнер его предприятий, а сотрудничество с лизинговыми компаниями является дополнительным способом реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.

РБК направил запросы представителям Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова (курирует промышленность), а также в пресс-службу Минтранса.

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по объему лизингового портфеля (1,286 трлн руб. на 1 января 2021 года), указано в ее годовой отчетности. Второе место занимает «СберЛизинг» (817 млрд руб.).

Зачем ГТЛК передают в совместное управление

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Минтранс с 2009 года является единственным акционером и куратором ГТЛК. Но неоднократно обсуждалась ее передача в ведении Минпромторга, по линии которого компания получает 80% бюджетных средств. Последний раз с таким предложением в конце мая выступил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, написав письмо президенту Владимиру Путину, сообщала газета «Коммерсант». Он также предложил включить представителей госкорпорации в совет директоров лизинговой компании. Чемезов подчеркнул, что лизинговые программы ГТЛК обеспечивают значительную часть спроса на продукцию предприятий «Ростеха».

Средства господдержки

В 2009-2021 годах инвестиции государства в капитал ГТЛК составили 119 млрд руб., указано в ее презентации по итогам первого квартала 2021 года. В 2020 году компания получила из бюджета 17 млрд руб., в 2021 году — 5 млрд руб.

За это время правительство также выделило 45,8 млрд руб. на закупку лизингодателем 46 самолетов Superjet 100, 26 млрд руб. на 156 вертолетов и еще 10 млрд руб. — на 7,6 тыс. единиц российской дорожной техники и автотранспорта.

«Вопросы отраслевых интересов очевидны, тем не менее прошу поддержать», — говорилось в резолюции Путина, который расписал письмо Чемезова премьер-министру Михаилу Мишустину. Премьер поручил его проработать Андрею Белоусову и главе Минтранса Виталию Савельеву, возглавляющему совет директоров ГТЛК.

Росавиация встала на сторону ГТЛК в споре о санитарной авиации
Бизнес
Фото:Авиакомпания СКОЛ

В итоге была выбрана другая форма сотрудничества с Минпромторгом — передачи компании в его ведение не произойдет, но усилится роль этого ведомства и «Ростеха» в управлении. До сих пор у них было по одному представителю в совете директоров ГТЛК, в котором 11 мест (их занимают замминистра Олег Бочаров и советник гендиректора ОАК по гражданской авиации Валерий Окулов). Минтранс и Минпромторг совместно занимались разработкой плана-графика, отмечает представитель Минпромторга. Проект соглашения о совместном развитии ГТЛК должен быть согласован уже к четвергу, 5 августа. «Он формализует процедурные моменты в части управления и развития лизингодателя», — добавил собеседник РБК. По его словам, речи о передаче акций ГТЛК Минпромторгу не идет.

К этому же сроку ведомства должны были подготовить согласованный список кандидатов для включения в новый совет директоров ГТЛК. Этот список «находится на финальной стадии согласования», — говорит представитель Минпромторга. Несмотря на то, что в новом совете у Минтранса и Минпромторга с «Ростехом» будет равное количество представителей, Савельев, скорей всего, сохранит пост председателя, сказал РБК два собеседника — в правительстве и знакомый одного из членов совета.

Какие проекты может получить госкомпания

Усиление роли Минпромторга и «Ростеха» в управлении ГТЛК происходит на фоне планов правительства заказать авиатехнику на сумму 2,5 трлн руб. до 2030 года, в первую очередь, у предприятий ОАК. Это обсуждалось на совещании у Путина по вопросу реализации ключевых проектов гражданского авиастроения, которое прошло 20 июля в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).

Основной пакет заказов на российские самолеты и вертолеты в рамках госзаказа пойдет через ГТЛК, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК 2 августа. «[У ГТЛК] есть и капитал собственный, есть опыт привлечения внебюджетных средств через еврооблигации, а коммерческие кредиты [выдаются] по ставкам существенно ниже, чем у других частных лизинговых компаний», — добавил он.

Мантуров заявил о выделении денег из ФНБ для закупки авиатехники
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Но партнерство ГТЛК с предприятиями «Ростеха» не ограничивается авиационной техникой, оно также касается железнодорожного подвижного состава («Уралвагонзавод») и автомобильного транспорта (КамАЗ), отмечает представитель «Ростеха». «В условиях тренда на импортозамещение это открывает новые возможности для модернизации транспортных предприятий России — для этого ГТЛК и создавалась», — добавил он.

К 1 ноября в лизинговой компании также будут созданы консультативно-совещательные органы (комитеты) для рассмотрения вопросов с закупками различных видов техники, в работе которых будут участвовать производители и потребители техники, говорится в дорожной карте. «Мы рассчитываем, что деятельность комитетов будет максимально полно охватывать номенклатуру авиатехники и транспортных средств российского производства», — отмечает представитель «Ростеха».

Как это повлияет на сделку с ВЭБом

В рамках реформы институтов развития, объявленной в конце 2020 года, предполагалось, что ГТЛК может быть объединена с активами «ВЭБ-лизинга» в Единую лизинговую компанию. Ее акционером в этом случае стал бы ВЭБ. В итоге, ГТЛК получила бы 79 самолетов и вертолетов, фондирование под эти активы и дополнительный капитал, говорил на брифинге 16 апреля гендиректор компании Евгений Дитрих, отвечая на вопрос РБК.

ВЭБ передаст крупнейшей лизинговой компании 79 самолетов и вертолетов
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Но против этой сделки выступил Чемезов в том же письме Путину в конце мая. По его мнению, участие ВЭБа, находящегося под санкциями США, в капитале ГТЛК грозит распространением на нее таких ограничений. Санкционные риски подтвердил РБК и источник, знакомый с ходом переговоров ГТЛК и ВЭБа.

У лизинговой компании были прецеденты, когда на фоне переговоров с ВЭБом иностранные банки отказывались ее кредитовать, например, так поступил весной китайский ICBC, утверждает собеседник РБК (ранее об этом сообщал источник «Коммерсанта»)

Теперь сделка вряд ли случится в таком виде (активы «ВЭБ-Лизинга» в обмен на акции ГТЛК), но ГТЛК еще может приобрести авиационные активы госкорпорации, считает источник, знакомый с ходом переговоров. Представители ГТЛК и ВЭБа отказался от комментариев.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Минтранс Минпромторг ГТЛК Ростех ВЭБ «ВЭБ Лизинг» «ВЭБ-лизинг» «ВЭБ-Лизинг» Авиализинг авиапромышленность промышленность ...
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