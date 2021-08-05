Власти сменят схему управления крупнейшим покупателем самолетов из России

К управлению принадлежащей Минтрансу лизинговой компанией ГТЛК с портфелем почти на 1,3 трлн руб. подключатся Минпромторг и «Ростех». Они получат половину мест в ее совете директоров, а ГТЛК обязуется закупать российскую технику

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтранс и Минпромторг к 1 сентября заключат соглашение о совместном развитии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это следует из плана-графика («дорожной карты») по реализации основных подходов по повышению эффективности взаимодействия ГТЛК и предприятий промышленности. Документ 30 июля утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курировал разработку новой модели развития ГТЛК по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

РБК ознакомился с копией этого документа, его подлинность подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

Минтранс останется единственным владельцем ГТЛК. Но ее новый совет директоров будет сформирован на паритетных началах из представителей Минтранса и Минпромторга совместно с «Ростехом», следует из дорожной карты. К 15 октября ГТЛК также заключит с госкорпорацией соглашение, предусматривающее ее долгосрочные обязательства по закупке продукции российских предприятий (в «Ростех» входят такие производители, как «Объединенная авиастроительная корпорация», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и КамАЗ).

«Слаженная работа двух министерств окажет положительное влияние на дальнейшее развитие ГТЛК, что, в свою очередь, будет содействовать успешной реализации государственных задач и программ при соблюдении баланса интересов промышленной отрасли и транспортного сектора», — сообщили в пресс-службе ГТЛК. Представитель «Ростеха» напомнил, что ГТЛК — давний партнер его предприятий, а сотрудничество с лизинговыми компаниями является дополнительным способом реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.

РБК направил запросы представителям Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова (курирует промышленность), а также в пресс-службу Минтранса.