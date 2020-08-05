В правительстве достигли компромисса по либерализации шельфа

После года обсуждений либерализации доступа на шельф, где сейчас могут работать только «Газпром» и «Роснефть», Минэнерго и Минвостокразвития удалось договориться об ее условиях. Госдоля в новых проектах составит 50% минус 1 акция

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Законопроект о либерализации доступа на шельф Арктики, где сейчас могут работать только госкомпании «Газпром» и «Роснефть» и их дочерние предприятия, направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, сообщил РБК представитель Минэнерго.

«По итогам совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева было принято решение определить долю России на уровне 50% минус 1 акция», — добавил он.

Таким образом, Минэнерго и Минвостокразвития удалось достичь компромисса. Еще 21 июля Трутнев, который курирует Минвостокразвития, заявил, что почти все ведомства согласовали этот документ, остались только разногласия с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой. «С Минэнерго разногласия касаются доли России в консорциумах [которые будут работать на новых участках на шельфе]: Минэнерго предлагает 50%, мы — 25%+1», — сказал Трутнев. Суть разногласий с ФАС он тогда не уточнил.

РБК направил запросы в пресс-службы ФАС, «Роснефти» и «Газпрома» и представителю Трутнева.

Трутнев год назад, в июле 2019 года, предложил президенту Владимиру Путину либерализовать доступ на шельф Арктики, предупредив, что сейчас он «не работает на экономическое развитие России». По данным вице-премьера, с 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы, правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны».