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В правительстве достигли компромисса по либерализации шельфа

После года обсуждений либерализации доступа на шельф, где сейчас могут работать только «Газпром» и «Роснефть», Минэнерго и Минвостокразвития удалось договориться об ее условиях. Госдоля в новых проектах составит 50% минус 1 акция
Роснефть ROSN ₽363,65 +1,07% Купить
Газпром GAZP ₽188,69 +2,93% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Законопроект о либерализации доступа на шельф Арктики, где сейчас могут работать только госкомпании «Газпром» и «Роснефть» и их дочерние предприятия, направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, сообщил РБК представитель Минэнерго.

«По итогам совещания у заместителя председателя правительства Юрия Трутнева было принято решение определить долю России на уровне 50% минус 1 акция», — добавил он.

Таким образом, Минэнерго и Минвостокразвития удалось достичь компромисса. Еще 21 июля Трутнев, который курирует Минвостокразвития, заявил, что почти все ведомства согласовали этот документ, остались только разногласия с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой. «С Минэнерго разногласия касаются доли России в консорциумах [которые будут работать на новых участках на шельфе]: Минэнерго предлагает 50%, мы — 25%+1», — сказал Трутнев. Суть разногласий с ФАС он тогда не уточнил.

РБК направил запросы в пресс-службы ФАС, «Роснефти» и «Газпрома» и представителю Трутнева.

Трутнев год назад, в июле 2019 года, предложил президенту Владимиру Путину либерализовать доступ на шельф Арктики, предупредив, что сейчас он «не работает на экономическое развитие России». По данным вице-премьера, с 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы, правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны».

Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Бизнес
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Причиной такого медленного развития проектов на шельфе, упущенную выгоду от которого в приросте ВВП России к 2035 году эксперты оценивают в 18 трлн руб., Трутнев назвал отсутствие конкуренции. «Роснефть» и «Газпром», а также его «дочка» «Газпром нефть», обладающие исключительным правом работать на арктическом шельфе, не заинтересованы форсировать разработку этих запасов, так как обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно, говорилось в его письме, пересказывали РБК источники, знакомые с его содержанием.

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Вице-премьер выступил за внедрение в России «самой передовой» модели работы на шельфе — норвежской, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах (или даже меньше), а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы. После этого Минвостокразвития разработало законопроект, предусматривающий либерализацию доступа к шельфу с 2021 года с возможностью получать лицензии из нераспределенного фонда (те, которые еще не принадлежат «Газпрому» и «Роснефти») российским частным и иностранным компаниям, в том числе в консорциумах.

Ресурсы нераспределенного фонда оцениваются в 11,5 трлн куб. м природного газа и 2,7 млрд т нефти, говорил РБК представитель Минприроды. Это около 10% ресурсов шельфа, пояснял источник, близкий к одному из участников совещания в правительстве, добавляя, что на эти участки пока нет претендентов.

Основные споры возникли из-за доли государства в консорциумах, которые смогут участвовать в конкурсах на новые лицензии на шельфе, — должна она быть контрольной или ниже. Теперь, судя по комментарию представителя Минэнерго, эти разногласия удалось снять. Представитель Минвостокразвития отказался от комментариев.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: арктический шельф, Минэнерго, Арктика, Юрий Трутнев
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