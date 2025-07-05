ЮГК: глава компании Струков не пытался покинуть Россию и не был задержан

В ЮГК ответили на сообщения о задержании главы компании Струкова

Константин Струков — зампред Челябинского заксобрания и основной владелец компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) не пытался покинуть Россию, его не задерживали. Об этом говорится в сообщении ЮГК, поступившем в РБК.

Представитель компании заявил, что в течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве.

«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — говорится в сообщении компании.

Сам Струков ранее говорил, что выезжать за границу он не планирует.

«Коммерсантъ» ранее сообщил, что Струков был задержан при попытке вылететь в Турцию из Челябинска на своем бизнес-джете.

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