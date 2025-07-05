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Бизнес ,  
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В ЮГК ответили на сообщения о задержании главы компании Струкова

ЮГК: глава компании Струков не пытался покинуть Россию и не был задержан

Константин Струков — зампред Челябинского заксобрания и основной владелец компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) не пытался покинуть Россию, его не задерживали. Об этом говорится в сообщении ЮГК, поступившем в РБК.

Представитель компании заявил, что в течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве.

«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — говорится в сообщении компании.

Сам Струков ранее говорил, что выезжать за границу он не планирует.

«Ъ» узнал о задержании главы «Южуралзолота» при попытке покинуть Россию
Бизнес

«Коммерсантъ» ранее сообщил, что Струков был задержан при попытке вылететь в Турцию из Челябинска на своем бизнес-джете.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Южуралзолото ЮГК задержание
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