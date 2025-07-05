«Ъ» узнал о задержании главы «Южуралзолота» при попытке покинуть Россию

Константин Струков — зампред Челябинского заксобрания и основной владелец компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) был задержан пр попытке покинуть Россию, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, 5 июля он собирался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), несмотря на судебный запрет на выезд.

Росавиация, как пишет издание, запретила взлет самолету, когда он уже был готов к вылету. На судно, по информации «Коммерсанта», ранее был наложен арест.

На борту судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт: на тот момент он уже был аннулирован миграционной службой МВД.

РБК обратился за комментарием в СКР и в ФСБ России.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место в стране по объему добычи и второе — по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн тройских унций золотого эквивалента.

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