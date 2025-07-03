Владельца «Южуралзолота» наградили орденом вскоре после обысков
Президент золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков награжден орденом «За заслуги перед Хакасией», сообщила пресс-служба регионального правительства.
Награды Струков удостоен по случаю дня рождения республики. В сообщении правительства о прошедших торжественных мероприятиях говорится, что глава Хакасии Валентин Коновалов вручил государственные награды «выдающимся жителям республики». Среди них перечислен и Константин Струков.
«Я в Хакасии, получил награду за заслуги перед республикой, осматриваю свое предприятие. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь», — прокомментировал Струков Ura.ru.
Ранее сегодня, как узнал РБК, в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым, прошли обыски. Накануне обыски прошли в офисах «Южуралзолота», в том числе на рабочем месте главы компании. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.
По словам собеседника РБК, в ведомстве считают, что за 24 года в региональном парламенте депутат «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона», а также использует статус для создания незаконных преференций и неконкурентных преимуществ собственному бизнесу.
Струков с 2000 года занимает должность депутата регионального парламента, а с 2017 года является заместителем его председателя. При этом он состоит в комитете по экологии и природопользованию. В иске Генпрокуратуры говорится, что такое положение обеспечивало Струкову доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования, приоритетах государственной политики по их развитию.
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