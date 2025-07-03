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Владельца «Южуралзолота» наградили орденом вскоре после обысков

Владельца «Южуралзолота» Струкова наградили орденом вскоре после обысков
Константина Струкова, президента золотодобывающей компании «Южуралзолото», наградили орденом «За заслуги перед Хакасией». Он лично посетил регион, где ему вручили награду. Днем ранее в офисах «Южуралзолота» прошли обыски
Константин&nbsp;Струков (слева)
Константин Струков (слева) (Фото: пресс-служба Главы и правительства Республики Хакасия)

Президент золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков награжден орденом «За заслуги перед Хакасией», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Награды Струков удостоен по случаю дня рождения республики. В сообщении правительства о прошедших торжественных мероприятиях говорится, что глава Хакасии Валентин Коновалов вручил государственные награды «выдающимся жителям республики». Среди них перечислен и Константин Струков.

«Я в Хакасии, получил награду за заслуги перед республикой, осматриваю свое предприятие. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь», — прокомментировал Струков Ura.ru.

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Константин&nbsp;Струков

Ранее сегодня, как узнал РБК, в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым, прошли обыски. Накануне обыски прошли в офисах «Южуралзолота», в том числе на рабочем месте главы компании. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.

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Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС

По словам собеседника РБК, в ведомстве считают, что за 24 года в региональном парламенте депутат «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона», а также использует статус для создания незаконных преференций и неконкурентных преимуществ собственному бизнесу.

Струков с 2000 года занимает должность депутата регионального парламента, а с 2017 года является заместителем его председателя. При этом он состоит в комитете по экологии и природопользованию. В иске Генпрокуратуры говорится, что такое положение обеспечивало Струкову доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования, приоритетах государственной политики по их развитию.

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Теги
Милена Костерева
Хакасия орден Константин Струков Южуралзолото
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