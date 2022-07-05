Volvo уволит часть сотрудников в России
Volvo Group намерена в течение года уволить часть сотрудников в России и сейчас думает над масштабами сокращения. Об этом «Коммерсанту» сообщили в российском офисе компании, пояснив, что Volvo решила «адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями» в стране.
Завод Volvo Trucks в Калуге, производящий грузовики и кабины для них, продолжит находиться в режиме приостановки работы, в котором находится с 28 февраля. Мощность завода составляла 15 тыс. грузовых автомобилей в год, он работал с 2009 года. «Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России», — заявили в компании, подчеркнув, что она не принимала решение об уходе с рынка.
По словам источника «Коммерсанта», Volvo Group фактически не может осуществлять сборку из-за санкций Евросоюза в отношении поставок в Россию компонентов, готовых грузовиков и спецтехники.
По состоянию на январь 2019 года персонал завода Volvo Trucks насчитывал около 800 сотрудников. По данным СПАРК, на конец 2020 года в «Вольво Восток» работали 606 сотрудников, в «Вольво Компоненты» — 668 человек в 2019 году. Выручка компании в 2021 году составила 68,8 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб., сообщает газета со ссылкой на ФНС. В 2021 году продажи грузовиков концерна в стране выросли на 31%, до 5,7 тыс. штук.
В 2021 году на Россию пришлось около 3% чистых продаж концерна, следует из апрельского отчета Volvo Group. Общая сумма активов, связанных с Россией, составила около 9 млрд шведских крон (более $872 млн). В компании ожидают, что ее операционная прибыль в первом квартале пострадает из-за «неопределенности», вызванной российской военной операцией на Украине. Концерн заявил, что выделит резервы в размере $423,2 млн на случай убытков.
18 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что некоторые иностранные автопроизводители намереваются возобновить работу в регионе в ближайшее время. Помимо предприятия Volvo Trucks там расположены производственная площадка Volkswagen, где выпускались автомобили одноименной марки, а также Skoda (приостановил работу 3 марта) и завод «ПСМА Рус», совместно принадлежащий Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors (30%). Там собирали машины марок Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi Motors, завод ушел в простой в апреле.
В начале июня сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно расторгнуть трудовые договоры и получить компенсацию в размере не более шести окладов.