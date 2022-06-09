Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за 6 окладов

Сотрудникам нижегородского завада Volkswagen, который находится в простое с марта, предложили добровольно расторгнуть трудовые договоры. Тем, кто уволится до 17 июня, выплатят компенсацию в размере шести окладов

Фото: Олег Золото / РИА Новости

Штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить компенсацию, сообщает «Коммерсантъ». Газета ссылается на письмо профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру.

В письме говорится, что работники, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. В «Фольксваген Груп Рус» это подтвердили: там сообщили, что предложили сотрудникам, которые хотят уволиться, пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.

Газета со ссылкой на данные профсоюзов пишет, что в этом подразделении работают около 200 человек. Компания говорит при этом, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».

Volkswagen 3 марта 2022 года объявил о приостановке выпуска машин на предприятии, расположенном на производственной площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Поставки автомобилей из-за рубежа тоже были прекращены. С тех пор площадка находится в простое, как и собственный завод в Калуге, а работникам выплачивается денежная компенсация в размере 2/3 от стандартной заработной платы.

25 мая вступили в силу санкции США против группы ГАЗ Олега Дерипаски. Американский Минфин ввел их еще в 2018 году, но отсрочивал их применение в течение четырех лет. В этот раз ведомство не выпустило новую лицензию, которая разрешает работу находящейся под санкциями компании с американскими поставщиками и контрагентами.

Вступление ограничительных мер в силу сразу скажется на сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде, писал «Коммерсантъ». Немецкая компания пока не делала заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на ГАЗе. Однако, по данным газеты, VW сообщил своим дилерам, что в 2022 году сборка в России, в том числе на заводе в Калуге, не возобновится. При этом, со слов источников, уходить с российского рынка марка Volkswagen не хочет.

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Программы «добровольного увольнения» проводились в автопроме не только из-за прекращения выпуска. Например, с такой инициативой на фоне падения продаж выступал АвтоВАЗ, который предлагал сотрудникам до пяти средних окладов.