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Калужский губернатор заявил о готовности автоконцернов вернуться к работе

По словам Владислава Шапши, ведутся переговоры с иностранными автопроизводителями, некоторые могут начать работу в ближайшее время. В Калужской области собирали Volkswagen, Peugeot, Skoda, Opel, грузовики Volvo и другие марки
Volkswagen VOW3@DE €167,32 Купить
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Некоторые иностранные автопроизводители намереваются возобновить работу в Калужской области в ближайшее время, заявил «РИА Новости» глава региона Владислав Шапша в рамках ПМЭФ.

«Здесь трудно говорить о сроках, потому что, еще раз, это очень сложный, очень комплексный процесс. Я по понятным причинам не буду называть названия компаний, но некоторые собираются в ближайшее время возобновить работу. Кому-то будет это сложно и они понимают, что в этом году это вряд ли удастся, но они предпринимают усилия для того, чтобы заработать как можно скорее», — пояснил губернатор, отметив, что с автомобильными концернами ведутся переговоры.

По его словам, возобновить работу компании смогут после решения вопросов с техническим регламентом и комплектующими.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Калужской области расположены три автомобильных завода и все они в разное время объявили о приостановке работы после начала российской военной операции на Украине. Первым на такой шаг пошел завод Volvo Trucks, который производит грузовики и кабины для них. 28 февраля на заводе сообщили, что временно прекращают производство и продажи. Мощность завода составляла 15 тыс. грузовых автомобилей в год, он работал с 2009 года.

Следом, 3 марта, остановилось производство на заводе Volkswagen, где выпускались автомобили одноименной марки, а также Skoda. Кроме калужского завода остановилась работа предприятия и в Нижнем Новгороде. Одновременно Volkswagen прекратил поставки в Россию автомобилей. Завод в Калуге начал работу в 2007 году, сейчас его максимальная мощность — 225 тыс. автомобилей в год.

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В апреле стало известно, что третий завод — «ПСМА Рус», совместно принадлежащий Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors (30%) — также останавливает работу. На производстве собирали машины марок Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi Motors. Завод работает с 2010 года и рассчитан на выпуск 125 тыс. машин в год.

При этом в начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что заводы Volkswagen могут возобновить работу в июне-июле.

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Теги
Компании
Мария Лисицына Мария Лисицына
Калужская область автопроизводители Volkswagen Volvo Mitsubishi
ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС
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