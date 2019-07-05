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Следствие запросило в Газпромбанке документы по делу Кельбаха
Басманный суд разрешил Cледственному комитету произвести выемку документов в Газпромбанке по уголовному делу экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха. Документы касаются использования расчетного счета «Автодора» в банке
Сергей Кельбах (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы разрешил следствию произвести в Газпромбанке выемки документов, связанных с уголовным делом в отношении бывшего главы «Автодора», следует из постановления судьи Артура Карпова от 14 июня. У РБК есть копия постановления, аналогичное постановление зарегистрировано в картотеке суда.

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Официальный запрос на предоставление документов пришел в банк несколько дней назад, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела.

«Газпромбанк, как и во всех случаях поступления запросов правоохранительных органов, окажет содействие следствию и в соответствии с постановлением суда предоставит запрашиваемые документы по этому делу», — сообщил РБК представитель банка, отказавшись прокомментировать детали.

Следственный комитет попросил Газпромбанк предоставить материалы по использованию расчетного счета «Автодора»: платежные поручения и иные основании перечисления денежных средств с расчетного счета в период 2015–2018 годов. Следствие также попросило выдать всю переписку между «Автодором» и Газпромбанком по вопросам использования расчетного счета компании в этот период.

Накануне, 4 июля, генеральный прокурор Юрий Чайка объявил об уголовном деле против бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, которого обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве ЦКАД. «Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области», — сказал генпрокурор.

В тот же день Следственный комитет оценил ущерб от действий Кельбаха в 2 млрд руб. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающее максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке и «неправомерное предоставление» в 2017 году дополнительного аванса «Крокус Интернешнл» Араза Агаларова в размере 2 млрд руб. СК считает, что Кельбах, будучи главой «Автодора», «необоснованно использовал» бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, а также злоупотребил своими полномочиями. РБК направил запрос в пресс-службу «Крокуса».

Помимо документов, связанных с расчетным счетом «Автодора», Басманный суд также разрешил произвести выемку документов по использованию расчетного счета компании «Кольцевая магистраль». Запрос Следственного комитета касается документации «Автодора» и «Кольцевой магистрали», потому что расчетные счета этих компаний открыты в Газпромбанке.

«Из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании», — сообщил РБК представитель «Автодора» накануне.

Кельбах проработал десять лет, главой госкомпании он был назначен в 2012 году. В феврале Медведев отправил его в отставку после того, как Счетная палата выявила нарушения при строительстве ЦКАД.

Авторы: Алина Фадеева, Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: «Автодор», Кельбах, Сергей Кельбах, ЦКАД, Следственный Комитет РФ
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