Следствие запросило в Газпромбанке документы по делу Кельбаха

Следствие запросило в Газпромбанке документы по делу Кельбаха

Басманный суд разрешил Cледственному комитету произвести выемку документов в Газпромбанке по уголовному делу экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха. Документы касаются использования расчетного счета «Автодора» в банке

Сергей Кельбах (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы разрешил следствию произвести в Газпромбанке выемки документов, связанных с уголовным делом в отношении бывшего главы «Автодора», следует из постановления судьи Артура Карпова от 14 июня. У РБК есть копия постановления, аналогичное постановление зарегистрировано в картотеке суда.

Официальный запрос на предоставление документов пришел в банк несколько дней назад, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела.

«Газпромбанк, как и во всех случаях поступления запросов правоохранительных органов, окажет содействие следствию и в соответствии с постановлением суда предоставит запрашиваемые документы по этому делу», — сообщил РБК представитель банка, отказавшись прокомментировать детали.

Следственный комитет попросил Газпромбанк предоставить материалы по использованию расчетного счета «Автодора»: платежные поручения и иные основании перечисления денежных средств с расчетного счета в период 2015–2018 годов. Следствие также попросило выдать всю переписку между «Автодором» и Газпромбанком по вопросам использования расчетного счета компании в этот период.