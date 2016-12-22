ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,73 62,59 EUR Нал. 74,55 73,26 USD Бирж. 63,07 -0,17 EUR Бирж. 73,72 +0,06 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6582,10 -96,90 IMOEX 2346,86 +1,86% RTSI 1171,64 +2,10% Brent 78,19 +0,23% DJIA 24341,52 +0,69% Nasdaq 7567,67 +0,87%
Глава Ростуризма назвал сроки возвращения туристов «Натали Турс»
Лента новостей
Полиция назвала способ нового отравления «Новичком» под Солсбери 20:08, Общество В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе 20:05, Политика Математик против экспертов: кто выйдет в ¼ финала ЧМ-2018 20:00, Спецпроект РБК Спорт Три человека погибли в результате стрельбы в Лос-Анджелесе 19:54, Общество В Siemens ответили на слова Мордашова о выходе «Силовых машин» из СП 19:41, Бизнес Путин поручил проверить контролирующие качество зерна ведомства 19:31, Политика Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком» 19:27, Политика В Таиланде перевернулись два судна с туристами 19:20, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 19:13, РБК и ГАЗ «Радио Свобода» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах 19:07, Общество США подтвердили встречу Путина и Трампа один на один 19:03, Политика «Лондон русский. Бизнес»: Любовь Дуйко о российских капиталах в Британии 19:00, Бизнес  Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в стране 18:56, Экономика Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны 18:55, Финансы Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:50, Спецпроект РБК Спорт Кавказский путь: зачем Рамзану Кадырову скоростная магистраль в Грозный 18:49, Мнение Роскомнадзор потребовал «Яндекс» объяснить выдачу в поиске Google Docs 18:48, Технологии и медиа Посольство России сообщило о «затуманивании» Лондоном ситуации у Солсбери 18:42, Политика Тимошенко обвинила Порошенко в намерении сорвать президентские выборы 18:34, Политика Глава Банка международных расчетов раскритиковал криптовалюты 18:17, Крипто Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 18:15, Партнерский материал Мэрия Лондона разрешила запустить в воздух шар в виде «младенца Трампа» 18:12, Политика Синоптики пообещали москвичам краткосрочное возвращение тепла 18:12, Общество В Петербурге умерла директор Молодежного театра на Фонтанке 18:05, Общество Google выдал: почему стали доступны документы пользователей в поисковиках 18:03, Технологии и медиа США ответили Ирану на угрозы перекрыть поставки нефти в Персидском заливе 17:57, Политика Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе 17:57, Политика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:51, РБК и Schneider Electric
Глава Ростуризма назвал сроки возвращения туристов «Натали Турс»
Бизнес, 17:43
0
Глава Ростуризма назвал сроки возвращения туристов «Натали Турс»
Клиенты туроператора «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию в течение ближайших двух недель, рассказал Олег Сафонов. По его словам, у всех туристов уже есть обратные билеты
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Порядка 500 туристов «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию до конца недели, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, передает «РИА Новости».

«В течение ближайших десяти дней — двух недель еще порядка 3 тыс. человек тоже будут возвращены на родину», — добавил Сафонов. Всего, по его словам, за границей у «Натали Турс» сейчас находятся 3 592 клиента, у всех есть обратные билеты.

По его словам, ассоциация «Турпомощь» уже приняла все необходимые решения, чтобы гарантировать возвращение туристов, находящихся за рубежом.

Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы
Бизнес

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев ранее объявил о прекращении чартерных программ в Грецию, Испанию, Италию и Турцию, а также об аннулировании всех ранее подтвержденных туров.

На этот шаг компания пошла после того, как ее клиенты, прилетевшие на отдых в Китай и Турцию, пожаловались в АТОР на просьбы принимающих отелей о повторной оплате своего отдыха. С проблемами из-за «Натали Турс» также столкнулись российские туристы в Италии. В консульский отдел посольства, в частности, поступали жалобы туристов в городе Римини, рассказали РБК в дипмиссии.

Кроме того, зарубежные партнеры туроператора рассказали, что у компании есть перед ними задолженности. В свою очередь, Воробьев объяснял, что к финансовым сложностям компании привели чемпионат мира по футболу и курс рубля.

В четверг, 5 июля, компания объявила, что приступила к выплате компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам, на эти цели были направлены 800 тыс. руб. Кроме того, компания объявила, что вводит «альтернативные меры» компенсаций для туристов — возможность пользоваться выкупленными билетами и оформленными визами, а также гарантию на туристические услуги в будущем.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Натали Турс» , туристы , Ростуризм
Главное
Полиция назвала способ нового отравления «Новичком» под Солсбери Общество
Материалы по теме
Ростуризм оценил влияние проблем «Натали Турс» и DSBW Tours на рынок Общество
«Натали Турс» начала выплачивать компенсации за аннулированные путевки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter