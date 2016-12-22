Глава Ростуризма назвал сроки возвращения туристов «Натали Турс»

Клиенты туроператора «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию в течение ближайших двух недель, рассказал Олег Сафонов. По его словам, у всех туристов уже есть обратные билеты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Порядка 500 туристов «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию до конца недели, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, передает «РИА Новости».

«В течение ближайших десяти дней — двух недель еще порядка 3 тыс. человек тоже будут возвращены на родину», — добавил Сафонов. Всего, по его словам, за границей у «Натали Турс» сейчас находятся 3 592 клиента, у всех есть обратные билеты.

По его словам, ассоциация «Турпомощь» уже приняла все необходимые решения, чтобы гарантировать возвращение туристов, находящихся за рубежом.

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев ранее объявил о прекращении чартерных программ в Грецию, Испанию, Италию и Турцию, а также об аннулировании всех ранее подтвержденных туров.

На этот шаг компания пошла после того, как ее клиенты, прилетевшие на отдых в Китай и Турцию, пожаловались в АТОР на просьбы принимающих отелей о повторной оплате своего отдыха. С проблемами из-за «Натали Турс» также столкнулись российские туристы в Италии. В консульский отдел посольства, в частности, поступали жалобы туристов в городе Римини, рассказали РБК в дипмиссии.

Кроме того, зарубежные партнеры туроператора рассказали, что у компании есть перед ними задолженности. В свою очередь, Воробьев объяснял, что к финансовым сложностям компании привели чемпионат мира по футболу и курс рубля.

В четверг, 5 июля, компания объявила, что приступила к выплате компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам, на эти цели были направлены 800 тыс. руб. Кроме того, компания объявила, что вводит «альтернативные меры» компенсаций для туристов — возможность пользоваться выкупленными билетами и оформленными визами, а также гарантию на туристические услуги в будущем.