Лимаренко рассказал о росте оценочной стоимости моста на Сахалин

Текущая оценка стоимости строительства моста на Сахалин, реализацию которого весной поддержал президент Владимир Путин, составляет 800–900 млрд руб. Но «настоящая оценка» будет только тогда, когда будет проект

Остров Сахалин (Фото: Николай Кутузов / ТАСС)

Для начала реализации проекта по строительству моста на Сахалин «важно зайти хотя бы в первую фазу проектирования — обоснование инвестиций», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Речь идет о проекте строительства моста между материковой частью России и Сахалином — его появление власти обсуждают уже более десяти лет. В апреле 2024 года президент Владимир Путин на встрече с Лимаренко вновь напомнил о важности появления переправы. «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал тогда глава государства.

Лимаренко в ходе беседы с РБК вспомнил вопрос президента с этой весенней встречи — о стоимости проекта: «Я сказал, что тогда, когда делали предпроектные исследования, это было порядка 600–700 млрд руб. (в апреле он говорил про оценку стройки так: «300 млрд руб., и примерно столько же будет стоить строительство подходов [к мосту]. — РБК), сейчас оценки 800–900 [млрд руб.], потому что время идет и что-то меняется. Настоящая оценка будет тогда, когда будет проект».

При этом он не исключает, что стоимость проекта будет увеличиваться и дальше: «Стоимость будет расти, если будет двигаться время вперед. Вы же знаете, как определяется стоимость: проектируется, определяется стоимость и говорится, что стоимость такая-то с учетом таких-то лет. Все. Значит, можно почитать концессионное соглашение на строительство моста — это не исключается вариант такой. Там будет включена ставка кредитная и время. И стоимость будет, соответственно, уже увеличена на эти параметры. То есть не бывает цифры твердой, как камень, и не меняющейся. Это в экономике по-другому так не бывает».

В реализации проекта Лимаренко не сомневается. Губернатор подчеркивает, что, «во-первых, принято политическое решение, и, во-вторых, развивается промышленность, и поэтому мост абсолютно логичен»: «Был разговор о том, что мост будет тогда, когда будет экономическое обоснование. В принципе сейчас уже просматривается экономическое обоснование».

Потенциальных подрядчиков на строительство пока, по словам Лимаренко, нет, определяться исполнитель будет через конкурсную процедуру, переговоры ни с кем не велись: «Россия — это развитая страна, где есть много компаний, которые могут решить такую задачу. Во всяком случае есть из кого выбрать».

Публично о готовности построить переход в 2018 году — «если будет поставлена такая задача» — заявлял Аркадий Ротенберг, структуры которого занимались строительством Крымского моста. «Вот и отлично», — отреагировал на это губернатор в эфире и добавил, что переговоры со структурами миллиардера пока не велись. «Но, если есть уже желающие, это просто здорово. Значит, верят в эту победу», — сказал он.

Сколько и кем обсуждается строительство моста

При обсуждении в начале 2000-х годов проект перехода на Сахалин предполагал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году правительственная экспертиза показала, что с технической точки зрения проект реализуем, а его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, однако мост построен не был.

Вновь вопрос о транспортном переходе на Сахалин был поднят на первом Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 года, когда только вступивший в должность глава РЖД Олег Белозеров говорил, что «это очень реальный проект в недалеком будущем».

В июле 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком, а в сентябре того же года он также поручил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы стройка моста оказалась окупаема. В октябре 2019-го Белозеров говорил, что мост на Сахалин (железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского) может быть построен до конца 2035 года, а технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в течение «трех недель — месяца». В 2020-м специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен. «С точки зрения психологии мост нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов», — сказал тогда Иванов.