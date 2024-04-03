Путин заявил о важности строительства моста между Сахалином и материком
Сахалин необходимо связать с материковой частью России, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал глава государства.
Путин также заявил о поддержке решения Лимаренко переизбираться на должность губернатора. Президент пожелал успехов руководителю региона.
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