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Политика ,  
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Путин заявил о важности строительства моста между Сахалином и материком

Путин: Сахалин надо связать мостом с остальной частью России
Владимир Путин и&nbsp;Валерий Лимаренко
Владимир Путин и Валерий Лимаренко (Фото: kremlin.ru)

Сахалин необходимо связать с материковой частью России, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — сказал глава государства.

Путин также заявил о поддержке решения Лимаренко переизбираться на должность губернатора. Президент пожелал успехов руководителю региона.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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