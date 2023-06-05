Курьеров Delivery переведут на цвета «Яндекса» и избавят от зеленых сумок

Теперь компания называется «Маркет Деливери», она будет заниматься доставкой не только продуктов но и широкого спектра непродовольственных товаров. Обновится также приложение и экипировка курьеров

Фото: Андрей Любимов / РБК

Delivery Club объявил о ребрендинге — теперь компания называется «Маркет Деливери», обновится также цветовая гамма спецодежды курьеров и оформление фирменного приложения, говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в РБК.

«Delivery Club сменил название на «Маркет Деливери», обновил приложение и добавил в него больше категорий товаров. С помощью сервиса теперь можно заказать товары на все случаи жизни — электронику, косметику, бытовую химию и многое другое», — сообщили в компании.

В прошлом августе «Яндекс» и VK объявили об обмене активами: VK стала собственником сервисов «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достался сервис по доставке еды Delivery Club. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, однако потребовала отсутствия преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих «Яндекс.Еду», по отношению к другим агрегаторам заказов ради «сохранения конкуренции».

При этом смена экипировки у курьеров-партнеров будет происходить постепенно. «Других изменений у курьеров не произойдет — они, как и раньше, будут доставлять заказы из ресторанов, магазинов и аптек», — заверили в сервисе.

К «Маркет Деливери» уже подключились около 50 продавцов непродовольственных товаров, а к концу месяца планируется, что их количество удвоится. Пользователи как и раньше смогут заказать в «Маркет Деливери» еду из ресторанов и товары из продуктовых магазинов и аптек. Доставка — от 25 минут.

В ассортименте сервиса появятся товары из re: Store, Xiaomi, Samsung, Tefal, Togas Group и других ритейлеров. Кроме того, пользователи смогут купить товары из ассортимента «Яндекс Маркета» — их больше 75 млн. Причем быстрая доставка «Маркет Деливери» доступна и на «Яндекс Маркете» — такие товары отмечаются значком черного страуса.

«Заказы с экспресс-доставкой развозят курьеры-партнеры Маркет Деливери, Яндекс Еды и Доставки. Посылки автоматически распределяются между ближайшими курьерами. Если заказ будет тяжелым, его привезет курьер на автомобиле», — отметили в компании.

О предстоящем ребрендинге Delivery Club было известно в мае. Тогда в компании подчеркнули, что «Маркет Деливери» будет развивать экспресс-доставку товаров разных категорий. В частности, в каталоге появятся электроника, товары для дома и мелкая бытовая техника. При этом условия доставки и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений.