Polymetal допустил продажу российских активов
Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России, рассматривает возможность продажи российских активов, сообщается на сайте компании.
«Если возможная сделка будет завершена, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла $984 млн», — заявили в компании.
Основной целью возможной сделки в ней назвали «восстановление акционерной стоимости компании за счет переоценки рынком активов в Казахстане до справедливой стоимости и снижения рисков текущей деятельности». В Polymetal считают, что продажа российских активов также повысит вероятность его возвращения «во все применимые биржевые индексы и восстановит широкую базу институциональных инвесторов». В то же время возможная сделка еще оценивается и анализируется, и пока «не может быть уверенности, будет ли она реализована», подчеркнули в компании.
На фоне сообщений о возможной продаже российских активов стоимость акций Polymetal поднималась почти на 8%, до 333,6 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи. К 17:30 мск рост замедлился до 4,4%, до 322,7 руб. за бумагу.
РБК направил запрос в Polymetal.
Polymetal — российская горнорудная компания. Она занимается добычей серебра, золота и меди. Головная компания группы Polymetal International plc зарегистрирована на острове Джерси. Крупнейшими акционерами предприятия являются Александр Несис с партнерами (через группу ИСТ владеют 23,9% акций).
В 2021 году предприятия в Казахстане обеспечили 43% общегрупповой EBITDA и 48% чистой прибыли, сообщали в Polymetal. Рудные запасы месторождений в Казахстане составляют 40% от запасов компании в золотом эквиваленте, или 12 млн унций. Выручка Polymetal за 2021 год составила $2,89 млрд, скорректированная EBITDA — $1,46 млрд. Из этого следует, что на бизнес в Казахстане приходилось 34% выручки компании за прошлый год.
Из-за санкций на складах Polymetal увеличилось число серебряных слитков. Компания продолжает накапливать запасы, поскольку нет «надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке», заявили в ней в июне.