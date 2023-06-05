В США «тайный трейдер» заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте
Неизвестный трейдер, купивший 100 тыс. колл-опционов на акции Equitrans Midstream Corp. — компании, которая участвует в строительстве замороженного газопровода Mountain Valley, — смог заработать около $7,5 млн после того, как президент США Джо Байден объявил о соглашении с республиканцами по закону о госдолге США, одним из пунктов которого стало возобновление проекта Mountain Valley, передает Bloomberg.
Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу о повышении уровня госдолга 29 мая. Как отмечает агентство, неизвестный трейдер поставил на рост акций Equitrans за несколько дней до этого, что может свидетельствовать об утечке информации.
Об этом, в частности, заявил глава правоприменительной практики Комиссии по ценным бумагам и биржам в Кадваладере Филип Кхинда. «Задача для следователей состоит не только в том, чтобы узнать, была ли передана информация, но и в том, чтобы раскрыть намерение ее обмена», — сказал он.
Bloomberg напоминает, что на фоне заморозки проекта Mountain Valley в прошлом году акции Equitrans упали на 35%, однако после решения по госдолгу взлетели на 49%. В Equitrans агентству заявили, что ни компания, ни кто-либо из ее руководителей не участвовали в сделке.
Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.
Mountain Valley Pipeline — строящийся трубопровод протяженностью около 488 км идущий из северо-западной части штата Западная Вирджиния в южные районы соседней Вирджинии. Заявленная пропускная способность проекта — до 2 млн декатерм в день. По трубопроводу планируется транспортировать топливо с месторождений сланцевого газа в Аппалачах.
Строительство идет уже несколько лет и находится на завершающей стадии. Активисты и экологи неоднократно высказывали претензии к властям по поводу соблюдения экологических требований при строительстве трубопровода. Большинство незавершенных участков газопровода, который готов уже на 94%, пересекают ручьи и реки и проходят через Национальный заповедник Джорджа Вашингтона и Джефферсона в Вирджинии. Для строительства в этих районах требовалось федеральное разрешение, которое и подписал Байден.
Разработчик проекта ожидает, что трубопровод будет введен в эксплуатацию к концу 2023 года.