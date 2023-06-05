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В США «тайный трейдер» заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте

Bloomberg: в США «тайный трейдер» заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте
Байден объявил о соглашении по госдолгу 29 мая. Один из его пунктов требует выдачи разрешений на строительство газопровода Mountain Valley. За два дня до этого неизвестный трейдер купил 100 тыс. опционов строящей проект компании
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Неизвестный трейдер, купивший 100 тыс. колл-опционов на акции Equitrans Midstream Corp. — компании, которая участвует в строительстве замороженного газопровода Mountain Valley, — смог заработать около $7,5 млн после того, как президент США Джо Байден объявил о соглашении с республиканцами по закону о госдолге США, одним из пунктов которого стало возобновление проекта Mountain Valley, передает Bloomberg.

Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу о повышении уровня госдолга 29 мая. Как отмечает агентство, неизвестный трейдер поставил на рост акций Equitrans за несколько дней до этого, что может свидетельствовать об утечке информации.

Об этом, в частности, заявил глава правоприменительной практики Комиссии по ценным бумагам и биржам в Кадваладере Филип Кхинда. «Задача для следователей состоит не только в том, чтобы узнать, была ли передана информация, но и в том, чтобы раскрыть намерение ее обмена», — сказал он.

Bloomberg напоминает, что на фоне заморозки проекта Mountain Valley в прошлом году акции Equitrans упали на 35%, однако после решения по госдолгу взлетели на 49%. В Equitrans агентству заявили, что ни компания, ни кто-либо из ее руководителей не участвовали в сделке.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Mountain Valley Pipeline — строящийся трубопровод протяженностью около 488 км идущий из северо-западной части штата Западная Вирджиния в южные районы соседней Вирджинии. Заявленная пропускная способность проекта — до 2 млн декатерм в день. По трубопроводу планируется транспортировать топливо с месторождений сланцевого газа в Аппалачах.

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Строительство идет уже несколько лет и находится на завершающей стадии. Активисты и экологи неоднократно высказывали претензии к властям по поводу соблюдения экологических требований при строительстве трубопровода. Большинство незавершенных участков газопровода, который готов уже на 94%, пересекают ручьи и реки и проходят через Национальный заповедник Джорджа Вашингтона и Джефферсона в Вирджинии. Для строительства в этих районах требовалось федеральное разрешение, которое и подписал Байден.

Разработчик проекта ожидает, что трубопровод будет введен в эксплуатацию к концу 2023 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден госдолг трейдер инсайдер газопровод
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