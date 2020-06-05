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Падение цен на нефть ,  
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СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

По данным Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия предварительно договорились с Ираком о соблюдении утвержденных квот нефтедобычи. Если это подтвердится, встреча пройдет 6 июня
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Фото: Ronald Zak / AP
Фото: Ronald Zak / AP

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.

По словам собеседника агентства, Россия и Саудовская Аравия после споров, которые продлились почти неделю, предварительно договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. Ранее Bloomberg сообщил, что Москва и Эр-Рияд пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки и настаивают, чтобы те, кто не смог выполнить их, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением.

По данным агентства, сторонам удалось достичь соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой, а теперь и с Ираком. В то же время Bloomberg отмечает, что Багдаду будет сложно принять более жесткие условия сделки По его оценкам, в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину, и для полной компенсации стране потребуется сократить производство еще на 24% до 3,28 млн барр. в день.

Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

О том, что встреча ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня, также сообщает алжирский телеканал Ennahar TV, передает Reuters. Изначально она была запланирована на 9–10 июня, однако впоследствии источники агентства сообщили о возможном переносе на 4 июня.

Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти начало действовать с 1 мая. Сделка рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки. Эти меры ОПЕК+ приняла на фоне сильного падения спроса во время пандемии коронавируса и карантина практически по всему миру.

Теперь, как писал «Коммерсантъ», стороны обсуждают продление жесткой квоты в 9,7 млн барр. еще на два месяца — до конца лета. Это подтвердил источник РБК, близкий к Минэнерго. По его словам, такое предложение обсуждалось на совещании в министерстве 26 мая.

2 мая Минэнерго сообщило, что Россия  выполнила обязательства снизить добычу в первый месяц действия соглашения на 96%: в мае добыча нефти составила 8,59 млн барр. в сутки. В рамках сделки ОПЕК+ российские компании должны были сократить добычу нефти до 8,5 млн барр. в сутки в мае и июне.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОПЕК+, сокращение добычи, нефть
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