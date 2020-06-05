СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

По данным Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия предварительно договорились с Ираком о соблюдении утвержденных квот нефтедобычи. Если это подтвердится, встреча пройдет 6 июня

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Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.

По словам собеседника агентства, Россия и Саудовская Аравия после споров, которые продлились почти неделю, предварительно договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. Ранее Bloomberg сообщил, что Москва и Эр-Рияд пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки и настаивают, чтобы те, кто не смог выполнить их, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением.

По данным агентства, сторонам удалось достичь соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой, а теперь и с Ираком. В то же время Bloomberg отмечает, что Багдаду будет сложно принять более жесткие условия сделки По его оценкам, в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину, и для полной компенсации стране потребуется сократить производство еще на 24% до 3,28 млн барр. в день.

О том, что встреча ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня, также сообщает алжирский телеканал Ennahar TV, передает Reuters. Изначально она была запланирована на 9–10 июня, однако впоследствии источники агентства сообщили о возможном переносе на 4 июня.