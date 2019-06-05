НЛМК присоединился к просьбе защитить европейский рынок стали

НЛМК вместе с европейскими производителями стали подписал петицию к властям Евросоюза об ужесточении защитных мер рынка стали. Россия в ВТО оспаривает европейские пошлины на прокат

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Крупнейший в России производитель стали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина подписал обращение к властям Евросоюза о принятии мер по защите европейского рынка от возрастающего импорта стальной продукции. Это письмо направила ассоциация европейских производителей стали Eurofer, в которую входит «дочка» НЛМК — NLMK Europe. От российской компании его подписал гендиректор NLMK International (управляет зарубежными активами НЛМК) Бен Де Вос. НЛМК принадлежат пять прокатных заводов в Италии, Бельгии, Дании и Франции общей мощностью 3,1 млн т проката в год, на них работают около 2 тыс. человек.

Одновременно с этим Лисин является президентом объединения российских металлургов «Русская сталь», которое неоднократно жаловалось на европейский протекционизм. В частности, ассоциация выступала против введения Еврокомиссией антидемпинговых мер в отношении российского холоднокатаного проката, называя это решение абсурдным. Сейчас этот спор ведется в ВТО: в апреле для разбирательств России и Евросоюза учредили третейскую группу.

«В заявлении Eurofer перечисляются факты о состоянии европейской отрасли, с которыми сложно спорить: о том, что анонсированы сокращения производства в ЕС, что сохраняется избыток мощностей, который негативно влияет на состояние рынка, и прочее. Eurofer призывает остановить тот импорт, который приводит к дисбалансам и искажениям на европейском рынке, а также принять меры по поддержке европейского производства вследствие высокого давления извне», — заявил представитель НЛМК. NLMK Europe входит в Eurofer как локальный производитель. Компания заинтересована в развитии здоровой и сбалансированной конкурентной среды, соответствующей правилам международной торговли, добавил он.

В открытом письме европейские металлурги просят власти Евросоюза усилить защитные меры по стали начиная с 1 июля. Причину кризиса в европейской металлургии они видят в мировом перепроизводстве стали и практике демпинга при поставках в ЕС. По их данным, импорт стали в ЕС удвоился с 2013 года и достиг 30 млн т после ввода пошлин на ввоз стали в США в прошлом году. В то же время спрос на сталь в ЕС лишь незначительно вырос и, как ожидается, сократится в этом году.