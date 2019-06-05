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Бизнес ,  
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НЛМК присоединился к просьбе защитить европейский рынок стали
НЛМК вместе с европейскими производителями стали подписал петицию к властям Евросоюза об ужесточении защитных мер рынка стали. Россия в ВТО оспаривает европейские пошлины на прокат
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Крупнейший в России производитель стали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина подписал обращение к властям Евросоюза о принятии мер по защите европейского рынка от возрастающего импорта стальной продукции. Это письмо направила ассоциация европейских производителей стали Eurofer, в которую входит «дочка» НЛМК — NLMK Europe. От российской компании его подписал гендиректор NLMK International (управляет зарубежными активами НЛМК) Бен Де Вос. НЛМК принадлежат пять прокатных заводов в Италии, Бельгии, Дании и Франции общей мощностью 3,1 млн т проката в год, на них работают около 2 тыс. человек.

Одновременно с этим Лисин является президентом объединения российских металлургов «Русская сталь», которое неоднократно жаловалось на европейский протекционизм. В частности, ассоциация выступала против введения Еврокомиссией антидемпинговых мер в отношении российского холоднокатаного проката, называя это решение абсурдным. Сейчас этот спор ведется в ВТО: в апреле для разбирательств России и Евросоюза учредили третейскую группу.

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«В заявлении Eurofer перечисляются факты о состоянии европейской отрасли, с которыми сложно спорить: о том, что анонсированы сокращения производства в ЕС, что сохраняется избыток мощностей, который негативно влияет на состояние рынка, и прочее. Eurofer призывает остановить тот импорт, который приводит к дисбалансам и искажениям на европейском рынке, а также принять меры по поддержке европейского производства вследствие высокого давления извне», — заявил представитель НЛМК. NLMK Europe входит в Eurofer как локальный производитель. Компания заинтересована в развитии здоровой и сбалансированной конкурентной среды, соответствующей правилам международной торговли, добавил он.

В открытом письме европейские металлурги просят власти Евросоюза усилить защитные меры по стали начиная с 1 июля. Причину кризиса в европейской металлургии они видят в мировом перепроизводстве стали и практике демпинга при поставках в ЕС. По их данным, импорт стали в ЕС удвоился с 2013 года и достиг 30 млн т после ввода пошлин на ввоз стали в США в прошлом году. В то же время спрос на сталь в ЕС лишь незначительно вырос и, как ожидается, сократится в этом году.

По словам генерального директора Eurofer Акселя Эггерта, за последние несколько недель было объявлено об остановке стальных предприятий сразу в нескольких европейских странах, свыше 10 тыс. человек рискуют потерять свои рабочие места. А сокращение рабочих мест с учетом смежных профессий может превысить 100 тыс.

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Еврокомиссия 2 февраля продлила квоты на ввоз стальной продукции, поставки сверх них облагаются пошлиной в 25%. Россия поставляет в ЕС в основном горячекатаный прокат, при квоте на него в 4,27 млн т с 19 июля 2018 года по февраль 2019 года импортеры поставили 3,7 млн т.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов усматривает конфликт интересов в участии НЛМК в лобби-организациях в России и Европе, учитывая действующий спор России и ЕС в ВТО. Однако, по его мнению, европейские металлурги под ужесточением защитных мер имеют в виду снижение квот на импорт стали в страну, а российские производители сейчас сильно сократили поставки в Европу и вряд ли превысят норму.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: НЛМК, сталь, Евросоюз
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