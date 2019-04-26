ВТО созвал арбитраж по спору России с ЕС о пошлинах на прокат

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу для рассмотрения спора России с Евросоюзом по поводу антидемпинговых мер в отношении российского холоднокатаного проката, сообщило Минэкономразвития в пресс-релизе.
11 апреля на заседании Органа по разрешению споров ВТО представители ЕС воспользовались правом отвода российского запроса, но на повторном заседании 26 апреля «такого права у ЕС не было, и третейская группа была учреждена», указало министерство.
«По мнению России, при введении меры были допущены многочисленные нарушения норм ВТО. В частности, не была принята к рассмотрению информация, предоставленная российскими компаниями в ходе предшествующего введению меры расследования, нарушены правила установления демпинга и возникающего в связи с ним ущерба отрасли ЕС», — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Евросоюз применяет антидемпинговую меру с августа 2016 года. Размер антидемпинговых пошлин составляет:
- для ММК — 18,7%;
- для «Северстали» — 34%;
- для НЛМК и всех остальных компаний — 36,1%.