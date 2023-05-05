Казахстанские железные дороги не будут ограничивать перевозку нефтепродуктов в порт Тамань

Казахстан не будет ограничивать перевозки нефтепродуктов в Тамань

Казахстан по просьбе РЖД должен был с 8 мая приостановить перевозку нефтепродуктов в порт Тамань, возле которого на этой неделе произошел пожар, но ограничения решили не вводить

Фото: Олег Никишин / Getty Images

Казахстанские железные дороги (КЖД) не будут вводить ограничения на перевозки нефтепродуктов в российский порт Тамань, сообщает Reuters со ссылкой на документы КЖД. Предполагалось, что ограничения вступят в силу 8 мая.

Грузополучатель «Таманьнефтегаз» — оператор Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов — подтвердил РБК снятие ограничений. В компании пояснили, что они изначально были временными и носили технический характер.

Источник РБК на рынке пояснил, что такие конвенционные ограничения являются одним из обычных инструментов планирования перевозок в железнодорожной отрасли.

Как накануне сообщил перевозчик грузов «КТЖ-Грузовые перевозки», о приостановке перевозки нефтепродуктов попросили РЖД. Источник, близкий к российской компании, сообщил РБК, что ограничения связаны с отсутствием свободных емкостей для их выгрузки на терминале.

В ночь на 3 мая на нефтебазе в поселке Волна, который находится недалеко от порта Тамань, произошел пожар, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м, ему присвоили высший ранг сложности. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», причиной стало падение беспилотника, официально это не подтверждали. Спустя 20 часов пожар потушили.

Таманский перегрузочный комплекс способен переваливать 20 млн т сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн т нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана, сообщает Reuters.