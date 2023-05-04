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Бизнес ,  
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Казахстан остановил перевозку нефтепродуктов в Тамань после пожара на НПЗ

Казахстан с 8 мая приостановит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань по просьбе РЖД
Временные ограничения касаются грузополучателя «Таманьнефтегаз» — оператора Таманского перегрузочного комплекса. Они вводятся с 8 мая
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Казахстанские железные дороги с 8 мая приостанавливают перевозку нефтепродуктов в сторону черноморского порта Тамань по просьбе РЖД, говорится в сообщении национального перевозчика грузов ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки».

Временные ограничения («конвенции») касаются грузополучателя «Таманьнефтегаз» — оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов.

Российская компания обратилась к казахстанской стороне 3 мая. Речь идет об отправке грузов до станций «Вышестеблиевская», «Вышестеблиевская-экспорт» и «Вышестеблиевская-налив» Северо-Кавказской железной дороги. Источник, близкий к РЖД, сообщил РБК, что ограничения связаны с отсутствием свободных емкостей для выгрузки нефтепродуктов на терминале.

Как сообщили РБК в «Таманьнефтегазе», в случае улучшения ситуации РЖД могут обратиться в Казахстанские железные дороги до 8 мая с целью снятия конвенционного запрещения, и временные ограничения на транспортировку нефтепродуктов из Казахстана могут быть сняты еще до наступления этой даты.

Ночью 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар «Таманьнефтегаза» с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Казахстан остановил перевозку нефтепродуктов в Тамань после пожара на НПЗ
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Позднее глава района Федор Бабенков уточнил, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что резервуар загорелся из-за падения беспилотника. Пожар потушили спустя 20 часов.

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Теги
Елена Чернышова, Мария Бородаевская
Таманьнефтегаз Казахстан нефтепродукты РЖД
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