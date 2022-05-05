Производители алкоголя сообщили о проблемах с поставками из-за DDoS-атак
Производители и дистрибьюторы алкоголя на первые майские не могли отгружать продукцию клиентам из-за масштабного сбоя в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС), сообщили источники «Ведомостей».
По данным издания, речь идет о DDoS-атаках на сайты ЕГАИС. О своей причастности к ним в Telegram-канале заявила «команда энтузиастов кибербезопасности» Disbalanser, поддерживающая Украину. Объявления с призывом коллективно атаковать серверы системы также были размещены на ресурсах объединения, которое называет себя «IT-армия Украины». Среди целей там указаны порталы egais.ru, service.egais.ru и check.egais.ru. На вечер 4 мая первые два сайта периодически выдавали ошибку «сервер перестал отвечать», третий не работал, пишет издание.
По словам сотрудника компании — производителя крепкого алкоголя, атаки на ЕГАИС начались 2 мая. Более существенные сбои в работе системы случились на следующий день, сообщили президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев и представитель Ladoga. В виноторговой компании Fort сбои начались 4 мая, рассказал ее исполнительный директор Александр Липилин.
Из-за крупного сбоя заводы не могут принять цистерны со спиртом, а клиенты — магазины и дистрибьюторы — получить готовую продукцию, пояснил сотрудник компании — производителя крепкого алкоголя. По его словам, около 11:00 4 мая ЕГАИС проинформировала участников рынка о прекращении атак. То, что ситуация со сбоями в системе из-за DDoS-атак стабилизировалась, также подтвердил Косарев.
Однако так было не у всех: 4 мая с 11:00 до 16:00 поставка продукции Fort торговым сетям и ресторанам фактически была сорвана, сообщил Липилин. По его словам, сотрудники компании не смогли загрузить в ЕГАИС около 70% накладных. У Ladoga в очереди скопилось около 1,5 тыс. документов, к утру 4 мая проблему частично удалось решить — в систему было отправлено 600 документов, рассказал представитель компании.
Из-за недоступности сервера egais.ru проблемы документооборота носят массовый характер, отметил представитель импортера алкоголя. Часть операций вовсе не фиксируется в системе, а часть — проходит с большой задержкой, добавил сотрудник компании — производителя крепкого алкоголя. С вечера 4 мая его компания планирует остановить отгрузки на сутки: склады готовой продукции переполнились из-за невозможности перемещать товары с заводов в распределительные центры. Пока не будут обработаны все заявки, зависшие с середины 3 мая, в системе будут задержки, предположил он. В Ladoga ожидают, что сложности в работе системы будут окончательно устранены в течение одного-двух дней.
В Росалкогольрегулировании в ответ на запрос издания сообщили, что ЕГАИС работает штатно. «У ряда организаций может увеличиться время ожидания ответов системы о фиксации документов по причине высокой загрузки каналов провайдеров», — сказал представитель службы, не уточнив, о каких именно провайдерах идет речь. В компании «Центринформ», которая занимается технической поддержкой ЕГАИС, не ответили на запрос издания.
У ретейлеров же, несмотря на сбои в работе системы, нет проблем с продажей алкоголя, отметил один из них. По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, розничные сети создали достаточные запасы, особенно перед майскими праздниками. Они могут покрыть не один день простоя, согласен Липилин.
По его словам, пока розница работает в обычном режиме, сбой в системе ее не затронул. Однако если сбой будет более продолжительным, то некоторых позиций может не оказаться на полках, предупредил Липилин. Несмотря на некоторую нервозность на рынке, а также неудобства производителей и дистрибьюторов, месячные продажи компаний, вероятнее всего, останутся в рамках запланированных объемов, уверен Дробиз. По словам Липилина, издержки Fort пока связаны только с простоем транспорта и необходимостью сверхурочной работы после возобновления работы ЕГАИС.