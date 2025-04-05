Nikkei узнала о планах Nissan перенести часть производства в США

Nissan может перенести часть производства в США, чтобы избежать таможенных пошлин, пишет Nikkei. Помимо прочего, автоконцерн намерен частично отменить запланированные сокращения на заводе в Теннеси, где собирают SUV Rogue

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Японский автоконцерн Nissan Motor рассматривает возможность перенести часть производства в США, чтобы избежать новых таможенных пошлин, которые ввела администрация президента Дональда Трампа, передает Reuters cо ссылкой на газету Nikkei.

По ее данным, уже летом Nissan планирует сократить производство на заводе в японской префектуре Фукуока, где собирают популярные на американском рынке внедорожники Rogue.

Как отмечает Nikkei, автоконцерн также частично отменит запланированное сокращение производства в США. В частности, речь идет о заводе в штате Теннесси, где собирают Rogue. Nissan намерен сохранить там продолжительность смен, хотя планировал вдвое сократить производство на фоне снижения продаж.

Автомобили Nissan производят для американского рынка в Мексике и Японии. Ранее автоконцерн приостановил заказы для США на две модели Infiniti — внедорожники QX50 и QX55. Они выпускаются на заводе в Мексике.

В 2024 году Nissan продал около 920 тыс. автомобилей в США, из которых около 16% были экспортированы из Японии, сообщает Nikkei. Запланированный перенос производства может иметь негативные последствия для местного бизнеса, пишет газета.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин от 10 до 50% в отношении 185 стран, объяснив это необходимостью восстановления экономики США. Республиканец добавил, что в последние годы Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В частности, пошлины на импорт автомобилей и автозапчасти составили 25%. Наибольшие тарифы — в 50% — затронули Лесото и заморские территории Франции Сен-Пьер и Микелон. По данным Bloomberg, состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд.