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Число сорванных аукционов по госзакупкам лекарств резко выросло

Headway: доля несостоявшихся аукционов по госзакупке лекарств составила 32,9%
В начале 2024 года было сорвано 32,9% аукционов на госзакупки препаратов, самая высокая доля несостоявшихся торгов пришлась на лекарства от ВИЧ и гепатита. В Минздраве подтвердили, что некоторые поставщики не участвовали в торгах
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

В первые три месяца 2024 года доля несостоявшихся аукционов (отмененных аукционов либо торгов, по которым не подали ни одной заявки) по государственным программам закупки лекарств выросла с 15 до 32,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию Headway Company, которая специализируется на мониторинге тендерных закупок в фармацевтической отрасли.

Самая высокая доля пришлась на препараты против ВИЧ и гепатита (рост с 17,2 до 47,3%); закупки структуры Минздрава по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний; для национального календаря прививок и лекарств для фонда «Круг добра».

По оценке Headway Company, среди антиретровирусных препаратов по доле несостоявшихся аукционов лидируют абакавир (81,7% торгов остались без заявок) и ламивудин (91,9%). Также два раза не нашлось поставщиков вакцин против пневмококковой инфекции, которую поставляли «Петровакс Фарм» и «Нанолек». Ведомство объявило аукцион на закупку препарата в третий раз, увеличив цену за дозу на 8,8%. Источник газеты на фармрынке сообщил, что выпуск вакцины стал нерентабельным и производители не хотят выпускать препарат себе в убыток.

Аналитики оценили расходы государства на закупку лекарств в 2023 году
Бизнес
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

Как сообщили изданию в Минздраве, некоторые поставщики не участвовали в торгах в этом году, объяснив это «экономической нецелесообразностью, отсутствием ввода в гражданский оборот [препаратов] и приостановкой производства». Ведомство сообщило, что при формировании стоимости контрактов учитывалась цена госзаказов прежних периодов. В министерстве добавили, что провели совещания с потенциальными участниками гостендеров и закупочные процедуры состоялись по всем позициям.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в этом году дистрибьюторы не могут позволить себе участвовать в аукционах по прежним ценам из-за роста расходов на логистику и другие параметры, влияющие на увеличение себестоимости. Источник газеты на рынке сообщил, что на снижение начальной цены контракта влияет также регистрация новых дженериков, хотя не все они пока выведены в оборот.

В компании «Р-Фарм» сообщили, что аукционы оставались без заявок там, где предметом закупки были дженерики и биоаналоги, а по оригинальным лекарствам такой тенденции практически не было. В «Биокаде» заявили, что участвуют во всех аукционах, где могут поставить продукцию «в соответствии с потребностью и условиями контрактов».

Отмену конкурсов на государственные закупки лекарств фиксировали и в прежние годы: в первом полугодии 2022 года, писал Forbes со ссылкой на Headway, доля несостоявшихся аукционов составила примерно треть от общего количества (32%).

В 2023 году, по оценке Headway, государство закупило лекарств на 864,3 млрд руб., что на 7% ниже показателя 2022-го (929,4 млрд руб). Аналитики связали это в том числе с уходом с рынка ряда оригинальных иностранных препаратов и перераспределением лекарственного бюджета на нужды российской армии. В Минздраве заявили РБК, что объем заключенных госконтрактов на поставку лекарств не только не уменьшился в сравнении с 2022 годом, но, напротив, увеличился более чем на 36 млрд руб. Там пояснили, что оценка исходит из объемов лимитов бюджетных обязательств, а в указанную сумму могут входить контракты, заключенные в 2022 году, но поставки по которым продолжались в 2023 году.

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лекарства Госзакупки Аукцион Минздрав
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