Аналитики оценили расходы государства на закупку лекарств в 2023 году

В 2023 году государство, по подсчетам отраслевых аналитиков, сократило расходы на закупку лекарств. Cредства могли перераспределить в том числе на нужды армии — эти тендеры не публикуются. В Минздраве говорят о росте расходов

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Объем закупок лекарств государством в 2023 году составил 864,3 млрд руб., следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании Headway Company. Это на 7% ниже показателя 2022-го — тогда они составили 929,4 млрд руб. Речь идет о препаратах, закупаемых госзаказчиками всех уровней — как федеральными, так и региональными, — например, для обеспечения терапией льготников, людей с различными тяжелыми заболеваниями, а также пациентов в больницах.

Сокращение закупок подтверждают и в аналитической компании DSM Group. По ее подсчетам, за 11 месяцев 2023 года госзаказчики приобрели лекарств на 649,8 млрд руб. — почти на 23% меньше, чем за январь—ноябрь прошлого года, когда этот показатель составлял 797,8 млрд руб.

Как считали Аналитики Headway Company складывают суммы всех контрактов на поставку лекарств, заключенных госзаказчиками с дистрибьюторами в течение каждого года, в том числе в тех случаях, когда тендер был объявлен в декабре, а договор подписан уже в январе. Соответствующая информация публикуется на портале zakupki.gov.ru. В DSM Group считают закупки по факту исполнения каждого контракта — они оценивают, на какую сумму было по факту поставлено препаратов. Эти сведения также содержатся в аукционной документации.

В пресс-службе Минздрава снижение суммы госзакупок отрицают. «Объем заключенных в 2023 году государственных контрактов на поставку лекарств не только не уменьшился в сравнении с 2022 годом, но и, напротив, увеличился более чем на 36 млрд руб.», — заявили там. В министерстве уточнили, что при оценке исходят из объемов лимитов бюджетных обязательств (то есть доведенных бюджетом средств), а в указанные 36 млрд руб. могут входить контракты, заключенные в 2022 году, но поставки по которым продолжались в 2023 году.

Как закупали лекарства в последние годы

Согласно отчетам Headway Company за предыдущие пять лет — с 2018 по 2022 год, денежный объем госзакупок лекарств непрерывно увеличивался. За это время в стране заработали ряд федеральным программ, в частности, по централизованному обеспечению терапией пациентов с ВИЧ (препараты для нужд всех регионов закупает Минздрав или его структуры), национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого существенно возросли закупки лекарств для лечения онкологии, появился фонд «Круг добра», обеспечивающий лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

В 2022 году, по данным Headway Company, госзакупки сократились на 4,8% — с 974,6 млрд руб. в 2021 году до 929,4 млрд руб. Аналитики связывают это с отменой в 2022-м закупок лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Например, закупки пяти основных международных непатентованных наименований препаратов, которыми лечили COVID-19 (в том числе фавипиравир и умифеновир, выпускаемый под брендом «Арбидол»), сократились на 10 млрд руб., а весь сегмент — примерно на 40 млрд руб., поясняют в Headway Company.

Сильнее всего в 2023 году сократились объемы федеральных закупок, обеспечивающих лекарствами, в частности, пациентов с тяжелыми заболеваниями, говорит руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина. По данным DSM Group, за 11 месяцев прошлого года произошло сильное сокращение региональных тендеров — почти на 20% к аналогичному периоду 2022-го (со 154,3 млрд до 128,6 млрд руб.). Падение в натуральных объемах, по подсчетам аналитиков, составило 34,5% — с 648,8 млн до 482,3 млн упаковок. Снижение по региональным закупкам идет как минимум второй год — более ранние данные у DSM Group недоступны.

В целом рынок госзакупок лекарств начал проседать в первом полугодии 2023 года, продолжают в DSM Group: за соответствующий период госзаказчики закупили лекарств на 424 млрд руб. против 490 млрд руб. годом ранее (для сравнения: по итогам шести месяцев 2021 года этот показатель составлял 399 млрд руб.).

Почему закупки сокращаются

Сокращение финансирования федеральных закупок в 2023 году может быть связано с тем, что в предыдущие годы необходимые препараты были закуплены впрок, на несколько лет вперед, считает Баландина из Headway Company. На то, что ряд поставок идут по контрактам, заключенным годом ранее, обращают внимание и в Минздраве.

Еще одной причиной сокращения денежного объема закупок мог стать уход с рынка ряда оригинальных иностранных препаратов, продолжает Баландина. Например, в 2023 году работу в России прекратила финская Orion Pharma, которой принадлежит в том числе препарат «Метипред» с международным непатентованным наименованием метилпреднизолон. Еще в 2021 году на его долю приходилось 92,4% натурального объема российского рынка метилпреднизолона, включая госзакупки. У «Метипреда» есть аналоги, но выпускались они в небольшом объеме, поэтому из-за ухода оригинального лекарства в 2023 году не состоялось 60% всех объявленных тендеров на закупку метилпреднизолона, рассказывает Баландина.

Импортозамещения, которое могло бы повлиять на денежный объем тендеров, в рамках госзакупок практически нет — для лечения тяжелых заболеваний госзаказчики продолжают активно приобретать дорогостоящие инновационные зарубежные препараты, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он полагает, что сокращение в 2023 году произошло из-за перераспределения лекарственного бюджета на нужды российской армии. Но такие тендеры зачастую не видны в системе госзакупок, поэтому узнать их объемы невозможно, уточняет эксперт.

Эту же причину в качестве одной из возможных называет и Баландина. «Не надо забывать, что могут проходить закупки для военных целей — как они маркируются, вообще непонятно», — отмечает она. Кроме того, продолжает эксперт, существуют закупки объемом до 100 тыс. руб., а для крупных заказчиков — до 500 тыс. руб., которые проводятся без тендеров совсем.