Новак заявил о смягчении обязательств нефтяников по поставкам топлива

Договоренности кабмина и отрасли предполагают, что нефтяники должны увеличивать поставки топлива на внутренний рынок. В ходе последних переговоров стороны решили, что этот параметр нужно позволить корректировать, заявил Новак

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Суть соглашения о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на второй квартал 2019 года, которое подписали правительство и нефтяники, заключается в продлении уже существовавших договоренностей. При этом, обсуждая их, стороны, как рассказал глава Минэнерго Александр Новак, пришли к выводу: предусмотренное соглашением увеличение поставок топлива на внутренний рынок в случае необходимости нужно позволить корректировать. Об этом министр сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«С учетом того, что соглашение [по топливу] продлено на второй квартал, все, что было в соглашениях, подписанных на первый квартал, продолжает оставаться договоренностями и на второй квартал 2019 года», — заверил Новак. При этом, поскольку в этих договоренностях «был предусмотрен уровень поставок нефтепродуктов на внутренний рынок плюс 3% к уровню 2017 года», представители правительства, обсуждая это с компаниями, «пришли к выводу, что нужно дать возможность параметр плюс 3% корректировать в случае необходимости на специальной рабочей группе при Минэнерго», добавил глава ведомства.

Подобная группа, по его данным, станет «так называемым штабом по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок». «Если не будет необходимости в плюс 3% и рынок будет наполнен, можно будет уменьшить этот параметр. У нас есть возможность оперативно принимать решения с целью создания стабильности на рынке», — отметил Новак.

Решение об источниках компенсации бюджету выпадающих доходов от корректировки демпфера, по его данным, будет принято в ближайшее время. «Сейчас идет окончательная стыковка по цифрам. Минэнерго и Минфин дорабатывают их и сегодня намерены поработать по цифрам», — сообщил министр.