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Заморозка цен на бензин ,  
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Новак заявил о смягчении обязательств нефтяников по поставкам топлива
Договоренности кабмина и отрасли предполагают, что нефтяники должны увеличивать поставки топлива на внутренний рынок. В ходе последних переговоров стороны решили, что этот параметр нужно позволить корректировать, заявил Новак
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Суть соглашения о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на второй квартал 2019 года, которое подписали правительство и нефтяники, заключается в продлении уже существовавших договоренностей. При этом, обсуждая их, стороны, как рассказал глава Минэнерго Александр Новак, пришли к выводу: предусмотренное соглашением увеличение поставок топлива на внутренний рынок в случае необходимости нужно позволить корректировать. Об этом министр сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«С учетом того, что соглашение [по топливу] продлено на второй квартал, все, что было в соглашениях, подписанных на первый квартал, продолжает оставаться договоренностями и на второй квартал 2019 года», — заверил Новак. При этом, поскольку в этих договоренностях «был предусмотрен уровень поставок нефтепродуктов на внутренний рынок плюс 3% к уровню 2017 года», представители правительства, обсуждая это с компаниями, «пришли к выводу, что нужно дать возможность параметр плюс 3% корректировать в случае необходимости на специальной рабочей группе при Минэнерго», добавил глава ведомства.

Подобная группа, по его данным, станет «так называемым штабом по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок». «Если не будет необходимости в плюс 3% и рынок будет наполнен, можно будет уменьшить этот параметр. У нас есть возможность оперативно принимать решения с целью создания стабильности на рынке», — отметил Новак.

Решение об источниках компенсации бюджету выпадающих доходов от корректировки демпфера, по его данным, будет принято в ближайшее время. «Сейчас идет окончательная стыковка по цифрам. Минэнерго и Минфин дорабатывают их и сегодня намерены поработать по цифрам», — сообщил министр.

Экономика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Объем инвестиций в нефтяную отрасль на 2019 год, по его данным, в Минэнерго ожидают на уровне не менее 1,4 трлн руб. «или даже в пределах 1,5 трлн руб.». Уровень добычи нефти, согласно прогнозам ведомства, в этом году будет «примерно на уровне прошлого года» или чуть больше — «556–560 млн т нефти в год, исходя из существующих данных на сегодняшний день». «Эти показатели не учитывают точные прогнозы добычи по второму полугодию, поэтому допускаются диапазоны относительно общих цифр по добыче», — указал Новак.

О том, что правительство и нефтяники продлили соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на второй квартал 2019 года, стало известно ранее 5 апреля. Продление своих обязательств по сдерживанию цен на розничном рынке согласно ранее подписанному соглашению зафиксировали все вертикально интегрированные компании, подтверждал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Экономика
Козак сообщил о найденном решении по компенсации нефтяникам заморозки цен

О продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо крупнейшие нефтяные компании предварительно договорились с правительством в конце марта. Срок действия предыдущих договоренностей заканчивался 31 марта. Представители правительства, присутствовавшие на совещании, согласились увеличить компаниям компенсацию потерянной прибыли.

Ранее субсидировать им кабмин предложил 50–60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства — 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля).​ При этом, если внутренний рынок становится выгодным, нефтяники сами должны были делиться прибылью с государством. В связи с этим в первом квартале 2019 года демпфер по бензину сработал в обратном направлении, и нефтяникам пришлось доплачивать в бюджет. Недополученная компаниями прибыль в итоге составила 110 млрд руб., за счет демпфера они смогли компенсировать только 25 млрд руб.

В конце марта Козак сообщил, что правительство смогло найти источник финансирования компенсации. Им должны были стать акцизы на газойль. При этом подобный вариант, как отмечал чиновник, только частично решит проблему.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Маляренко
Теги: Александр Новак, нефтяники, заморозка цен
Материалы по теме
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Экономика
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Экономика
Козак сообщил о найденном решении по компенсации нефтяникам заморозки цен
Экономика
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