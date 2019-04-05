Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд

Этого достаточно, чтобы обслужить полную загрузку действующего в северной зоне терминала B — его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год. Но в ноябре-декабре 2019 года запланирован ввод терминала С1, после чего мощность северного комплекса вырастет до 40 млн пассажиров в год, а запуск С2 (ожидается в конце 2021 года) увеличит до 65 млн. Общая пропускная способность Шереметьево сейчас составляет 55 млн пассажиров в год, в результате запуска двух новых терминалов северного комплекса он вырастет почти вдвое — до 100 млн, говорил в интервью «Ведомостям» в конце марта гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Тогда же он отмечал, что аэропорт уже «очень продуктивно» работает с РЖД и строительство соединительного пути между северным и южным комплексами должно быть завершено до конца 2019 года.
РБК направил запрос в пресс-службу Шереметьево.
Между РЖД и «Аэроэкспрессом»
Новый проект, который предлагает построить Doppelmayr, должен обеспечить перевозку дополнительных пассажиров в северной зоне Шереметьево. В отличии от уже построенной дороги (платформа подземной канатной дороги находится между терминалами D и E), новая дорогая позволила бы пассажирам с платформы «Аэроэкспресса» пересаживаться сразу на наземную канатную дорогу без необходимости заходить в аэропорт и спускаться под землю.
В проекте наземной дороги, представленном австрийской компанией, предусмотрено, что постоянно будет курсировать три состава по пять вагонов каждый, сказал РБК ее представитель. «Транспортные системы на основе канатного транспорта являются перспективным решением для внедрения на территориях, где выделение дополнительной площади под транспорт проблематично», — добавил он.
Идея проекта железной дороги из южной зоны Шереметьево в северную экономически обоснована, сказал РБК директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «То, что в новый терминал Шереметьево нужна железная дорога, даже не предмет дискуссии», — отметил он.
Но между арендатором («Аэроэкспресс») и арендодателем (РЖД) есть разногласия по вопросу следования «Аэроэкспресса» в Шереметьево, напоминает Блинкин. Летом 2018 года РЖД заявили о планах инвестировать более 10 млрд руб. в строительство новой железнодорожной ветки от главной ветки «Аэроэкспресса» Москва — Шереметьево до северной зоны аэропорта. Осенью компания предложила назначить ее перевозчиком пассажиров в Шереметьево вместо «Аэроэкспресса», либо поднять плату за пользование железнодорожной инфраструктурой в 4,3 раза, чтобы окупить строительство путей до нового терминала. Проект компании предполагал строительство ответвления от путей основной дороги к южным терминалам на север длиной 3,8 км. Он был одобрен на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха. Тогда «Аэроэкспресс» заявил, что решение по этому вопросу еще не принято.
Гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева сообщила РБК, что компания тесно сотрудничает с РЖД по проекту строительства ответвления от действующей ветки железной дороги к новым терминалам Шереметьево. «Мы рассчитываем, что по результатам строительства железнодорожной ветки к [северным] терминалам «Аэроэкспресс» будет оперировать на этом участке, как и на остальных участках дорог к аэропортам», — сказала Бисембаева. «Мы принимаем участие в экспертной группе по вопросу строительства железнодорожной ветки и остановочного пункта в северной зоне Шереметьево, где даем рекомендации с учетом нашего опыта осуществления пассажирских перевозок между аэропортом и городом», — добавил представитель компании.
РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и РЖД.