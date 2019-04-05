Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд

На строительство рельсовой дороги между терминалами Шереметьево появился новый претендент – австрийская компания Doppelmayr, которая предложила использовать канатную тягу. Ранее свой проект за более 10 млрд руб. представили РЖД

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рельсы с канатами

Австрийская компания Doppelmayr направила на рассмотрение в Шереметьево проект строительства наземной рельсовой дороги, соединяющей северный и южный терминальные комплексы аэропорта, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Представитель Doppelmayr это подтвердил. По его словам, компания предложила проект рельсовой дороги с использованием канатной тяги стоимостью 10 млрд руб.

Южный терминальный комплекс включает существующие пассажирские терминалы D, E и F и терминал «Аэроэкспресса», а северный комплекс — недавно построенный терминал B и строящиеся терминалы C1 и C2, а также терминал А, который обслуживает пассажиров деловой авиации.

У Doppelmayr уже есть опыт реализации проектов в Шереметьево. В мае 2018 года, когда был открыт терминал B, северный и южный терминальные комплексы аэропорта соединила подземная канатная рельсовая дорога. Именно Doppelmayr стала победителем конкурса на поставку оборудования и запуск канатной дороги. Новый проект, который Doppelmayr направила в Шереметьево, предполагает строительство дороги на том же маршруте, что и действующая канатная дорогая, но на этот раз — наземной.

Уже построенная канатная дорога состоит из двух независимых путей под аэропортом, по которым на скорости 13 метров в секунду в каждую сторону движутся по одному безмоторному составу, состоящему из четырех вагонов. Время в пути и интервал движения составляют четыре минуты. Один вагон вмещает 27 пассажиров, один поезд — 108 пассажиров. В итоге мощность дороги, по данным компании, составляет около 26 млн пассажиров в год (с учетом остановок на плановое обслуживание дороги).