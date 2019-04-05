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Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд
На строительство рельсовой дороги между терминалами Шереметьево появился новый претендент – австрийская компания Doppelmayr, которая предложила использовать канатную тягу. Ранее свой проект за более 10 млрд руб. представили РЖД
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Рельсы с канатами

Австрийская компания Doppelmayr направила на рассмотрение в Шереметьево проект строительства наземной рельсовой дороги, соединяющей северный и южный терминальные комплексы аэропорта, сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Представитель Doppelmayr это подтвердил. По его словам, компания предложила проект рельсовой дороги с использованием канатной тяги стоимостью 10 млрд руб.

Южный терминальный комплекс включает существующие пассажирские терминалы D, E и F и терминал «Аэроэкспресса», а северный комплекс — недавно построенный терминал B и строящиеся терминалы C1 и C2, а также терминал А, который обслуживает пассажиров деловой авиации.

У Doppelmayr уже есть опыт реализации проектов в Шереметьево. В мае 2018 года, когда был открыт терминал B, северный и южный терминальные комплексы аэропорта соединила подземная канатная рельсовая дорога. Именно Doppelmayr стала победителем конкурса на поставку оборудования и запуск канатной дороги. Новый проект, который Doppelmayr направила в Шереметьево, предполагает строительство дороги на том же маршруте, что и действующая канатная дорогая, но на этот раз — наземной.

Уже построенная канатная дорога состоит из двух независимых путей под аэропортом, по которым на скорости 13 метров в секунду в каждую сторону движутся по одному безмоторному составу, состоящему из четырех вагонов. Время в пути и интервал движения составляют четыре минуты. Один вагон вмещает 27 пассажиров, один поезд — 108 пассажиров. В итоге мощность дороги, по данным компании, составляет около 26 млн пассажиров в год (с учетом остановок на плановое обслуживание дороги).

Этого достаточно, чтобы обслужить полную загрузку действующего в северной зоне терминала B — его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год. Но в ноябре-декабре 2019 года запланирован ввод терминала С1, после чего мощность северного комплекса вырастет до 40 млн пассажиров в год, а запуск С2 (ожидается в конце 2021 года) увеличит до 65 млн. Общая пропускная способность Шереметьево сейчас составляет 55 млн пассажиров в год, в результате запуска двух новых терминалов северного комплекса он вырастет почти вдвое — до 100 млн, говорил в интервью «Ведомостям» в конце марта гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Тогда же он отмечал, что аэропорт уже «очень продуктивно» работает с РЖД и строительство соединительного пути между северным и южным комплексами должно быть завершено до конца 2019 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Шереметьево.

Между РЖД и «Аэроэкспрессом»

Новый проект, который предлагает построить Doppelmayr, должен обеспечить перевозку дополнительных пассажиров в северной зоне Шереметьево. В отличии от уже построенной дороги (платформа подземной канатной дороги находится между терминалами D и E), новая дорогая позволила бы пассажирам с платформы «Аэроэкспресса» пересаживаться сразу на наземную канатную дорогу без необходимости заходить в аэропорт и спускаться под землю.

В проекте наземной дороги, представленном австрийской компанией, предусмотрено, что постоянно будет курсировать три состава по пять вагонов каждый, сказал РБК ее представитель. «Транспортные системы на основе канатного транспорта являются перспективным решением для внедрения на территориях, где выделение дополнительной площади под транспорт проблематично», — добавил он.

Идея проекта железной дороги из южной зоны Шереметьево в северную экономически обоснована, сказал РБК директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «То, что в новый терминал Шереметьево нужна железная дорога, даже не предмет дискуссии», — отметил он.

Но между арендатором («Аэроэкспресс») и арендодателем (РЖД) есть разногласия по вопросу следования «Аэроэкспресса» в Шереметьево, напоминает Блинкин. Летом 2018 года РЖД заявили о планах инвестировать более 10 млрд руб. в строительство новой железнодорожной ветки от главной ветки «Аэроэкспресса» Москва — Шереметьево до северной зоны аэропорта. Осенью компания предложила назначить ее перевозчиком пассажиров в Шереметьево вместо «Аэроэкспресса», либо поднять плату за пользование железнодорожной инфраструктурой в 4,3 раза, чтобы окупить строительство путей до нового терминала. Проект компании предполагал строительство ответвления от путей основной дороги к южным терминалам на север длиной 3,8 км. Он был одобрен на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха. Тогда «Аэроэкспресс» заявил, что решение по этому вопросу еще не принято.

Гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева сообщила РБК, что компания тесно сотрудничает с РЖД по проекту строительства ответвления от действующей ветки железной дороги к новым терминалам Шереметьево. «Мы рассчитываем, что по результатам строительства железнодорожной ветки к [северным] терминалам «Аэроэкспресс» будет оперировать на этом участке, как и на остальных участках дорог к аэропортам», — сказала Бисембаева. «Мы принимаем участие в экспертной группе по вопросу строительства железнодорожной ветки и остановочного пункта в северной зоне Шереметьево, где даем рекомендации с учетом нашего опыта осуществления пассажирских перевозок между аэропортом и городом», — добавил представитель компании.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и РЖД.

Авторы: Галина Казакулова, Надежда Федорова
Теги: «Шереметьево»
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