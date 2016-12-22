СМИ узнали об идее РЖД забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево

Компания предложила либо поднять плату за инфраструктуру, либо назначить ее перевозчиком пассажиров в аэропорт вместо «Аэроэкспресса», чтобы окупить строительство путей до нового терминала

Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / ТАСС

РЖД предложили самостоятельно перевозить пассажиров в московский аэропорт Шереметьево, чтобы окупить строительство путей до открывшегося в мае терминала В, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию компании.

Сейчас «Аэроэкспресс», долей в которой владеет РЖД, возит пассажиров только до терминалов D, E и F. В РЖД в конце июля заявляли о готовности инвестировать порядка 11 млрд руб. в строительство ветки до нового терминала. По данным газеты, этот проект был согласован в августе на совещании с участием министра транспорта Евгения Дитриха.

Но в РЖД считают, что ответвление до терминала В не окупится при нынешнем уровне платы за инфраструктуру. За 30 лет, по подсчетам компании, РЖД понесет более 6 млрд руб. убытка, а «Аэроэкспресс» за тот же период получит операционной прибыли в размере 90 млрд руб.

РЖД предлагают два варианта: повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой на этом направлении в 4,3 раза или назначить компанию перевозчиком пассажиров в Шереметьево.

Если плата за инфраструктуру будет повышена, то РЖД за 30 лет получит операционную прибыль в размере 50 млрд руб., а у «Аэроэкспресса» она сократится до 33 млрд руб.

По данным источника газеты на федеральном уровне, идею сделать РЖД перевозчиком пассажиров поддерживает Минтранс. В министерстве, а также в антимонопольной службе на запросы не ответили.

По данным СПАРК, долей в 33,34% в «Аэроэкспрессе» владеет ООО «Дельта-Транс-Инвест», 25% у РЖД, 17,5% у Искандера Махмудова, 11,66% у Андрея Бокарева, еще 12,5% у ООО «АЭ-Инвест», которую контролируют Махмудов и Бокарев. По итогам 2017 года «Аэроэкспресс» получил чистую прибыль в размере 619 млн руб.