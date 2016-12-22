«Аэроэкспресс» прокомментировал идею передать РЖД перевозки в Шереметьево

Никаких решений о передаче РЖД перевозки пассажиров в Шереметьево, которые осуществляет компания «Аэроэкспресс», не принято. Об этом сообщила РБК генеральный директор компании Алина Бисембаева.



Она пояснила, что на данный момент между департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Министерством транспорта Московской области действует соглашение о транспортном обслуживании населения. Бисембаева рассказала, что оно было подписано в 2015 году на срок 15 лет. Данный документ дает право перевозки пассажиров из Москвы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково «Аэроэкпрессу». «В связи с этим иные перевозчики могут рассматриваться только как перевозчики между северным и южным терминалами аэропорта Шереметьево», — пояснила гендиректор компании.

Бисембаева добавила, что любые изменения на рынке пассажирских перевозок должны рассматриваться главным образом с учетом потребностей и удобства пассажиров. «За 13 лет работы на рынке «Аэроэкспресс» зарекомендовал себя как надежный перевозчик между центром Москвы и аэропортами Московского авиационного узла, в том числе Шереметьево, что подтверждается высоким уровнем доверия со стороны пассажиров — услугами компании ежегодно пользуются более 12 млн человек», — рассказала она.



Гендиректор «Аэроэкспресса» добавила, что компания постоянно работает над развитием направления в Шереметьево, потому что аэропорт динамично развивается и растет пассажиропоток. В рамках этого развития была введена промежуточная станция Окружная, которая является частью транспортно-пересадочного узла. «Аэроэкспресс» может доехать от Белорусского вокзала до Шереметьево за 35 минут, и ввод новой станции никак не повлиял на время следования поезда.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на презентацию РЖД сообщили, что компания предложила заниматься сама перевозками пассажиров в Шереметьево. В компании отметили, что «Аэроэкспресс» не довозит клиентов до нового терминала «В», до которого пока не построена ветка. В РЖД полагают, что на данный момент строительство инфраструктуры до этого терминала не окупится при нынешнем уровне платы. В компании предложили или повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой на этом направлении в 4,3 раза, или назначить РЖД перевозчиком пассажиров в Шереметьево.