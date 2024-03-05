На продажу вновь выставили старейший металлургический завод в Кемерово

Гурьевский металлургический завод, бывший актив экс-депутата Вадима Варшавского, признанного банкротом, в очередной раз выставлен на торги. Теперь он оценен в 1,8 млрд руб. — это на 1 млрд дешевле, чем в предыдущей попытке

Вид на Гурьевский металлургический завод (Фото: gurmz.com)

Гурьевский металлургический завод (ГМЗ) в Кемеровской области выставлен на торги, следует из опубликованного предложения банка «Траст» (один из кредиторов обанкротившегося несколько лет назад предприятия). Торги назначены на 26 июля, предприятие оценено в 1,8 млрд руб., реализация завода осуществляется в ходе проводимых в настоящее время торгов в процедуре банкротства, указывается в документах банка.

В банке непрофильных активов «Траст» отказались от комментариев.

Чем известен ГМЗ

Гурьевский металлургический завод, основанный в 1816 году, — старейшее металлургическое предприятие в Кемеровской области. Для города Гурьевска с населением 27,8 тыс. человек предприятие, на котором работают около 1,2 тыс. сотрудников, является градообразующим. Завод входил в холдинг «Эстар» («Электросталь России») бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского. В 2000-е годы его промышленная группа контролировала более десяти металлургических заводов России (помимо ГМЗ включала в том числе Златоустовский, Нытвенский, Ростовский и Донецкий металлургические заводы).

К 2008 году Варшавский вместе с партнером Сергеем Веремеенко вложили в холдинг более $2 млрд, из которых около 70% суммы составляли кредиты (в этот момент Deloitte оценивал холдинг в рамках потенциальной сделки в $3 млрд). В октябре 2008 года бизнес «Эстара» обрушился. Цены на арматуру, которую производил холдинг, упали с $1,2 тыс. до $200 за тонну. В итоге банки-кредиторы стали предъявлять требования по погашению сначала «Эстару», а затем и самому Варшавскому, который выступал поручителем по кредитам. Приставы лишили бизнесмена половины зарплаты, запретили ему выезжать за границу и арестовали его недвижимость, в том числе депутатскую приемную (в 2005–2011 годах Варшавский представлял Ростовскую область в Госдуме), ресторан «Доля ангелов» и квартиру. «В конце концов буду жить на улице, если заслужил», — говорил Варшавский.

В результате многолетних судебных разбирательств Вадим Варшавский был признан банкротом (общая сумма задолженности по состоянию на ноябрь 2022-го составляла более 15 млрд руб.), а также виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

В отношении ГМЗ в январе 2014 года была введена процедура наблюдения, в ноябре того же года — внешнее управление. На тот момент его долги перед кредиторами оценивались в 10,2 млрд руб. В конце 2016 года завод признан банкротом. К середине 2021 года задолженность выросла до 16,7 млрд руб. При этом его работа не остановилась — комбинат продолжает производить стальной прокат, уголок, швеллер и помольные шары для измельчения сырья (используются в цементном производстве или для получения драгоценных металлов).

Предыдущая попытка продать завод за 2,87 млрд руб. в 2022 году, организованная конкурсным управляющим Сергеем Роговым, завершилась неудачей — найти инвестора не удалось.

По данным базы СПАРК, в 2018–2022 годах предприятие генерировало убытки, пик которых пришелся на 2021 год, когда завод «ушел в минус» на 207 млн руб. при выручке 2,1 млрд руб. В 2022 году убыток сократился до 55,9 млн руб. при выручке 911 млн руб.

Кому может быть интересен актив

Залоговым кредитором в процедуре банкротства ГМЗ (имеет право на возмещение долга за счет продажи имущества предприятия) выступает ООО «Ломпром-Ростов» — ломозаготовительная компания и поставщик сырья для завода; оно также находится в процедуре банкротства. Собственник предприятия — Jeho Investments Limited с Британских Виргинских островов. На момент признания ростовского предприятия банкротом в январе 2018 года долг ГМЗ перед ним оценивался в 453,8 млн руб. Всего «Ломпром-Ростов» должен своим контрагентам около 8,5 млрд руб.

План внешнего управления ГМЗ, утвержденный по итогам собрания кредиторов 9 февраля 2015 года, предусматривает продажу имущества предприятия, размещение дополнительных обыкновенных именных акций, взыскание дебиторской задолженности.

Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА, говорит, что завод может быть интересен производителям оборудования для горной добычи, например Объединенным машиностроительным заводам (ОМЗ, контролируются Газпромбанком) или Юргинскому машиностроительному заводу «Ростеха». Эксперт считает, что оценка 1,8 млрд руб. завышена и примерно соответствует конкурсной массе. По его мнению, более справедлива оценка 300–500 млн руб. «Собственнику нужно будет определить причины убыточной работы и пересмотреть подходы к закупке сырья. Также нужно будет вложить 1–2 млрд руб. в модернизацию производства и накопление запасов», — полагает аналитик.

Он добавил, что основная ценность ГМЗ — производство шаров для мельниц, которые используются в горной добыче, а также довольно высокая гибкость станов сортовой прокатки, способных выпускать сорт «довольно сложных конфигураций». При этом малый размер предприятия, которое производит 200 тыс. т проката в год, и использование устаревших мартеновских печей приводит к тому, что завод «большую часть времени убыточен».

РБК запросил «Ростех» и Газпромбанк о потенциальном интересе к активу.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что актив не вызывает интереса у профильных игроков из-за ограниченности мощностей и устаревших технологий производства. В части производства шаров для мельниц предприятие более конкурентоспособно, но «к целесообразности покупки актива это не приводит», отмечает он. «Есть основания полагать, что цена завода снизится сильнее. Если найдется покупатель, реальная цена сделки составит около 1 млрд руб.», — считает эксперт.