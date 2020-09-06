С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст»

Это были кредиты, выданные предприятиям, входившим в группу «Эстар» Варшавского. Сейчас бывший депутат Госдумы отбывает наказание по делу об уклонении от уплаты налогов

Лефортовский суд Москвы постановил взыскать с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского 8 млрд руб. в пользу банка «Траст» из-за задолженности по кредиту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сейчас Варшавский отбывает наказание в тюрьме по делу об уклонении от уплаты налогов.

В банке РБК подтвердили информацию о решении суда.

«Исковые требования были удовлетворены, с Варшавского В. Е. были взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рубля, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей», — сообщили в суде, добавив, что у ответчика есть возможность обжаловать решение в Мосгорсуде.

В банке «Траст» РБК сообщили, что долг перешел на его баланс из Промсвязьбанка. «Это были два кредита, выданные РЭМЗ и ЛомПром-Ростов», — уточнили в «Трасте».