Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Тихановская заявила о готовности к общению с российскими властями Политика, 00:54 Берлин заявил о свидетельствах участия Москвы в отравлении Навального Политика, 00:49 С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст» Политика, 00:44 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 00:20 Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных Общество, 00:18 Шойгу сообщил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море Общество, 05 сен, 23:41 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 сентября Общество, 05 сен, 23:34 Собянин назвал журналистов среди первых получателей вакцины от COVID-19 Общество, 05 сен, 23:08 В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Общество, 05 сен, 23:05 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 05 сен, 23:03 Умерла тележурналистка Александра Ливанская Общество, 05 сен, 22:53 Шойгу сообщил о своем состоянии после вакцинации от COVID-19 Общество, 05 сен, 22:08 Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики Общество, 05 сен, 22:06 Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала US Open Спорт, 05 сен, 21:56
Политика ,  
0 

С экс-депутата Варшавского взыскали ₽8 млрд в пользу банка «Траст»

Это были кредиты, выданные предприятиям, входившим в группу «Эстар» Варшавского. Сейчас бывший депутат Госдумы отбывает наказание по делу об уклонении от уплаты налогов

Лефортовский суд Москвы постановил взыскать с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского 8 млрд руб. в пользу банка «Траст» из-за задолженности по кредиту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сейчас Варшавский отбывает наказание в тюрьме по делу об уклонении от уплаты налогов.

В банке РБК подтвердили информацию о решении суда.

«Исковые требования были удовлетворены, с Варшавского В. Е. были взысканы денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рубля, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей», — сообщили в суде, добавив, что у ответчика есть возможность обжаловать решение в Мосгорсуде.

В банке «Траст» РБК сообщили, что долг перешел на его баланс из Промсвязьбанка. «Это были два кредита, выданные РЭМЗ и ЛомПром-Ростов», — уточнили в «Трасте».

Суд арестовал обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. бывшего депутата Думы
Общество
Вадим Варшавский

Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) и «Ломпром-Ростов», который занимался покупкой лома для завода, входили в группу «Эстар», совладельцем которой является Варшавский. С конце 2000-х годов РЭМЗ начал испытывать финансовые трудности.

Завод заключил соглашение с группой «Мечел» на обеспечение производства заказами, однако к 2017 году у него образовалась задолженность перед «Мечелом» на сумму более 1 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

В октябре 2017 года Ростовский арбитражный суд признал РЭМЗ банкротом. Тогда Варшавский заявлял о разработке плана оздоровления предприятия, но в марте 2018 года его арестовали по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Петрокоммерц». Позже Варшавского приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

РЭМЗ выставили на торги и в марте 2020 года предприятие было продано ООО «Новороссийский прокатный завод» за 6,5 млрд руб.

Авторы: Мария Лисицына, Павел Казарновский
Теги: РЭМЗ, Вадим Варшавский
Материалы по теме
Суд отменил взыскание 12,7 млрд руб. с «Мечела» в пользу РЭМЗа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter