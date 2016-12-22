Суд арестовал имущество бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского

Арбитражный суд Кемеровской области арестовал имущество компании и ряда физических лиц, контролировавших ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ), по ходатайству конкурсного управляющего метзавода Сергея Рогова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы заседания.

Согласно материалам, речь идет об имуществе на общую сумму 13,9 млрд руб. Уточняется, что суд не определял размер изымаемого в долях, поскольку обвиняемые были привлечены к солидарной ответственности.

Среди физических лиц, у которых было решено изъять имущество, Вадим Варшавский, который владел холдингом «Эстар», куда ранее входил ГМЗ, Владимир Яськин, а также Леонид Сергеев и Владимир Дворянчинков, возглавлявшие ГМЗ. Более того к ответственности привлечена управляющая компания ГМЗ в 2010–2011 годах ООО «НК Инвест».

Данная мера была принята по заявлению конкурсных кредиторов ГМЗ. Рогов, в свою очередь, требовал, чтобы имущество было арестовано на сумму 16,9 млрд руб., однако суд не удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Отмечается, что в настоящий момент утверждаются сроки и условия реализации судебного постановления.

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был задержан по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Петрокоммерц». Так, банк в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в группу «Эстар» Варшавского, кредит, который не был возвращен. В декабре 2016 года у Варшавского в офисе провели обыски.