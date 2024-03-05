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Война санкций ,  
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Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России

Бизнесмен Пол Литтл оспорил в суде санкции Австралии против бизнеса в России
Сюжет
Война санкций
Пол Литтл не смог продать долю в Tigers Realm Coal, у которой есть дочерние структуры в России, включая «Берингпромуголь». Компания судится с австралийскими властями, настаивая, что санкции не нарушала
Пол Литтл
Пол Литтл (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Миллиардер Пол Литтл не смог продать свою долю в австралийской угольной компании, у которой есть дочерние структуры в России, сообщила Australian Financial Review. Компанию Tigers Realm Coal (TIG) обвинили в нарушениях санкций Австралии, введенных после февраля 2022 года. Литтл и его жена, ректор Мельбурнского университета Джейн Хансен владеют 5,6% акций Tigers Realm Coal (TIG), которая добывает уголь в арктической зоне Сибири и отправляет его в Азию. По данным газеты, они владеют своей долей через частную компанию Namarong Investments.

Согласно данным Forbes, состояние Литтла в 2019-м году составило $950 млн. Литтл основал и возглавляет Little Group, интересы которой связаны с недвижимостью, инвестициями и филантропией. Также он руководил логистической фирмой Toll Holdings в течение 26 лет, ее впоследствии купила японская почтовая служба. По оценке Financial Review, его состояние составляет на текущий момент уже $1,83 млрд.

В 2023 году представители министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) заявили, что TIG «вероятно» нарушила санкции. Компания пошла оспаривать это заявление в суде.

Кристофер Уорд, представляющий интересы TIG, заявил суду, что режим санкций Австралии не распространяется на шахтерскую компанию, потому что в них говорится о поставках через границу по морю или по суше, а не о поставках в пределах территории России.

Но представляющий интересы МИДа Австралии в этом деле юрист Перри Херцфельд настаивал, что поставки по территории России проводились с целью экспорта.

Литтл заявил Financial Review, что без решения «текущих юридических вопросов» он не сможет продать свою долю в компании.

В июне 2023 года издание Mining Weekly сообщило, что TIG обратилась в правительство Австралии с просьбой освободить от санкций уголь, который она добывает в России.

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24 февраля правительство Австралии ввело новые антироссийские санкции против 55 человек и 37 организаций. Всего с начала конфликта на Украине под австралийские санкции попали более 1200 граждан и компаний. Первые ограничения против России страна ввела еще в феврале 2022 года.

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Фото:ruscoal.ru

У TIG есть российское дочернее предприятие ООО «Берингпромуголь», которое было основано в 2010 году, согласно информации самой Tigers. В 2012 году была получена лицензия на запасы месторождения «Проект Ф» Алькатвама в Чукотском автономном округе. Летом 2016 года началась активная разработка месторождения, а уже в декабре Tigers объявила о добыче первой партии угля. Роман Копин (тогда занимал пост главы региона) сообщал тогда, что TIG намерена вложить в развитие инфраструктуры объекта более $17 млн.

Прием иностранных судов, взвешивание и отгрузка угля лежит на другой «дочке» TIG. С августа 2016 года компании зарегистрированы в качестве якорных резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский».

Совокупный объем ресурсов на двух бассейных Алькатваам и Амаам составляет 632 млн т, и дополнительным потенциалом в 115-410 млн. т. В 2020 году структуры австралийской компании добыли 792 тыс. и продали 760 тыс. т угля: 158 тыс. т — коксующегося и 602 тыс. т — энергетического.

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