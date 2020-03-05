«Аэрофлот» решил приостановить полеты в Гонконг

Компания сообщила, что последний рейс по маршруту Москва — Гонконг — Москва состоится 7–8 марта. Пассажирам с билетами на более поздние даты разрешат вернуть их без дополнительных сборов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о временной приостановке полетов в Гонконг. В сообщении перевозчика указывается, что рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, а из Гонконга — до 8-го.

В компании пообещали, что пассажирам с билетами на 8–31 марта в случае их оформления не позднее 5 марта можно будет без дополнительных сборов либо однократно изменить дату вылета с сохранением первоначального пункта назначения, либо вернуть билеты, получив полную стоимость.

Билеты, купленные на сайте, можно будет вернуть в любой точке собственной продажи или в контакт-центре.

После введения ограничений в начале февраля «Аэрофлот» остался единственным российским авиаперевозчиком, который поддерживает сообщение с Китаем. Позже компания пошла на серьезные изменения расписания. «Аэрофлот» сократил частоту рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В Гонконг рейсы в феврале выполнялись по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Все рейсы из Китая обслуживаются в Шереметьево только в одном терминале — F.