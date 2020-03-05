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«Аэрофлот» решил приостановить полеты в Гонконг

Компания сообщила, что последний рейс по маршруту Москва — Гонконг — Москва состоится 7–8 марта. Пассажирам с билетами на более поздние даты разрешат вернуть их без дополнительных сборов
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о временной приостановке полетов в Гонконг. В сообщении перевозчика указывается, что рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, а из Гонконга — до 8-го.

В компании пообещали, что пассажирам с билетами на 8–31 марта в случае их оформления не позднее 5 марта можно будет без дополнительных сборов либо однократно изменить дату вылета с сохранением первоначального пункта назначения, либо вернуть билеты, получив полную стоимость.

Билеты, купленные на сайте, можно будет вернуть в любой точке собственной продажи или в контакт-центре.

После введения ограничений в начале февраля «Аэрофлот» остался единственным российским авиаперевозчиком, который поддерживает сообщение с Китаем. Позже компания пошла на серьезные изменения расписания. «Аэрофлот» сократил частоту рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В Гонконг рейсы в феврале выполнялись по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Все рейсы из Китая обслуживаются в Шереметьево только в одном терминале — F.

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Ранее сообщалось, что в правительстве рассматривают вопрос о компенсациях для авиакомпаний из-за отмены большой части рейсов. Замминистра транспорта Александр Юрчик заявил, что речь может идти о 1,6 млрд руб. «Аэрофлоту» компенсация не предусматривается, так как компания продолжает полеты.

Глава компании Виталий Савельев сообщил, что «Аэрофлот» не может полностью отказаться от маршрутов в Китай, поскольку в этом случае есть вероятность потерять слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу для прибытия или отправления самолета), которые являются одним из основных активов авиакомпании.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Аэрофлот», Гонконг
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