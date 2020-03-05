«Дело» Шишкарева возглавит экс-руководитель «Нефтетранссервиса»
Генеральным директором группы «Дело» Сергея Шишкарева стал выходец из железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» Артем Поляков, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Поляков будет отвечать за стратегию группы и реализацию синергии ее активов.
«Поляков — топ-менеджер с большим опытом успешного управления изменениями и реструктуризации бизнеса», — говорится в сообщении. До мая 2019 года он занимал должность главы железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» Алексея Лихтенфельда и партнеров.
Поляков сместил Игоря Яковенко, который продолжит руководить одним из активов группы — «ДелоПортс».
В середине февраля генеральный директор сменился у другого актива УК «Дело» — оператора «Трансконтейнер». Виктор Марков (бывший заместителем главы оператора) сменил Вячеслава Сараева на посту генерального директора. По информации «Коммерсанта», Марков вступил в должность «временно». «Дело» сообщала, что в руководство «Трансконтейнера» выдвигался также генеральный директор FESCO Александр Исурин. Как сообщал источник «Интерфакса», Исурин переходит в «Трансконтейнер», но его новую должность собеседник агентства называть отказался.
В конце января также стало известно, что «Дело» предложила экс-главе «Трансконтейнера» Петру Баскакову (возглавлял компанию 12 лет до июня 2018 года) войти в совет директоров оператора. «Думаем. Я с ним взаимодействую... Там точно будут представители «Дела», — говорил Шишкарев журналистам. Собрание акционеров по избранию совета директоров назначено на 26 марта.