«Дело» Шишкарева возглавит экс-руководитель «Нефтетранссервиса»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева, которая недавно получила контроль над «Трансконтейнером», проводит очередные кадровые изменения. Гендиректором управляющей компании «Дело» стал бывший руководитель «Нефтетранссервиса» Артем Поляков

Генеральным директором группы «Дело» Сергея Шишкарева стал выходец из железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» Артем Поляков, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Поляков будет отвечать за стратегию группы и реализацию синергии ее активов.

«Поляков — топ-менеджер с большим опытом успешного управления изменениями и реструктуризации бизнеса», — говорится в сообщении. До мая 2019 года он занимал должность главы железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» Алексея Лихтенфельда и партнеров.

Поляков сместил Игоря Яковенко, который продолжит руководить одним из активов группы — «ДелоПортс».

В середине февраля генеральный директор сменился у другого актива УК «Дело» — оператора «Трансконтейнер». Виктор Марков (бывший заместителем главы оператора) сменил Вячеслава Сараева на посту генерального директора. По информации «Коммерсанта», Марков вступил в должность «временно». «Дело» сообщала, что в руководство «Трансконтейнера» выдвигался также генеральный директор FESCO Александр Исурин. Как сообщал источник «Интерфакса», Исурин переходит в «Трансконтейнер», но его новую должность собеседник агентства называть отказался.

В конце января также стало известно, что «Дело» предложила экс-главе «Трансконтейнера» Петру Баскакову (возглавлял компанию 12 лет до июня 2018 года) войти в совет директоров оператора. «Думаем. Я с ним взаимодействую... Там точно будут представители «Дела», — говорил Шишкарев журналистам. Собрание акционеров по избранию совета директоров назначено на 26 марта.