Экс-глава «Трансконтейнера» стал кандидатом в совет директоров компании

Группа «Дело» Сергея Шишкарева после приватизации «Трансконтейнера» предложила его экс-главе Петру Баскакову войти в совет директоров оператора. Баскаков ушел в отставку, после того как акционерам оператора стал Роман Абрамович

Петр Баскаков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Группа «Дело» Сергея Шишкарева, которая в ноябре 2019 года выиграла аукцион по приватизации крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», предложила его экс-главе Петру Баскакову войти в совет директоров компании. «Мы рассматриваем вариант номинации Петра Баскакова в совет директоров «Трансконтейнера», — сообщил РБК представитель группы «Дело».

По его словам, на позицию председателя будет номинирован Шишкарев. Собрание акционеров по избранию совета директоров назначено на 26 марта.

«Думаем. Я с ним взаимодействую... Там точно будут представители «Дела», — сказал Шишкарев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Баскаков номинирован в совет директоров оператора.

Источник, близкий к акционерам «Трансконтейнера», также сказал РБК, что не исключает возвращения Баскакова в руководство оператора.

РБК направил запрос Баскакову.