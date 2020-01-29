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Экс-глава «Трансконтейнера» стал кандидатом в совет директоров компании

Группа «Дело» Сергея Шишкарева после приватизации «Трансконтейнера» предложила его экс-главе Петру Баскакову войти в совет директоров оператора. Баскаков ушел в отставку, после того как акционерам оператора стал Роман Абрамович
Петр Баскаков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Группа «Дело» Сергея Шишкарева, которая в ноябре 2019 года выиграла аукцион по приватизации крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», предложила его экс-главе Петру Баскакову войти в совет директоров компании. «Мы рассматриваем вариант номинации Петра Баскакова в совет директоров «Трансконтейнера», — сообщил РБК представитель группы «Дело».

По его словам, на позицию председателя будет номинирован Шишкарев. Собрание акционеров по избранию совета директоров назначено на 26 марта.

«Думаем. Я с ним взаимодействую... Там точно будут представители «Дела», — сказал Шишкарев журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Баскаков номинирован в совет директоров оператора.

Источник, близкий к акционерам «Трансконтейнера», также сказал РБК, что не исключает возвращения Баскакова в руководство оператора.

РБК направил запрос Баскакову.

Петр Баскаков, возглавлявший «Трансконтейнер» 12 лет, покинул пост гендиректора летом 2018 года, через полгода, после того как акционером компании стал «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Тогда гендиректором оператора стал Вячеслав Сараев, экс-глава УК «Межегейуголь», входящей в угольный дивизион группы Evraz Абрамовича и Абрамова.

Ранее о возможности возвращения Баскакова к руководству «Трансконтейнером» сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на транспортном рынке. По словам одного из них, бывший топ-менеджер станет генеральным директором «Трансконтейнера». А другие источники агентства сообщали, что с Баскаковым обсуждались варианты председательства в совете директоров «Трансконтейнера» или кураторство объединенного логистического направления на уровне группы «Дело». Но в среду днем сам Шишкарев сказал журналистам, что «Дело» не планирует назначать Баскакова на должность гендиректора «Трансконтейнера».

Еще до покупки контейнерного оператора Шишкарев заявил, что доволен работой его нынешнего гендиректора Вячеслава Сараева и не планирует его менять. «Единственное, что мы планируем добавить, — это синергия от объединения портовых и железнодорожных активов в единую бизнес-модель», — сказал тогда он.

Группа «Дело» заплатила за 50% плюс две акции «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. 15 января она направила оферту миноритариям оператора — «Енисей Капиталу» и банку ВТБ. На выкуп их акций потребуется еще около 60 млрд руб.

«Трансконтейнер» — интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров (более 74 тыс. шт.) и фитинговых платформ (27 тыс. шт.). За 2018 год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Выручка оператора увеличилась на 17,4%, до 76,9 млрд руб.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Трансконтейнер», Абрамович
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