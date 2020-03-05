Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

В проспекте также упоминается трагедия с SSJ «Аэрофлота», которая произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, когда погиб 41 человек. Авария не оказала существенного влияния на программу ГТЛК по реализации SSJ. Однако существуют значительные риски, что это негативно повлияет на долю рынка российского лайнера. «Это может повлиять на способность ГТЛК генерировать устойчивые денежные потоки группы и, таким образом, сказаться на эффективности ее работы», — говорится в документе.

«Раздел проспекта, касающийся риск-факторов, направлен на защиту интересов инвесторов и формируется независимыми юридическими консультантами, сопровождающими сделку по выпуску еврооблигаций. Таким образом, представленные суждения не могут считаться официальной позицией ГТЛК по данным вопросам», — заявили РБК в пресс-службе ГТЛК. — В соответствии с информационной политикой компании ГТЛК не комментирует мнения представителей других организаций, отдельных представителей отрасли, партнеров и контрагентов».

РБК направил запросы другим крупнейшим лизинговым компаниям, закупающим SSJ, — «ВЭБ Лизингу» и «Сбербанк Лизингу».

Гендиректор «Ростеха» (корпорация контролирует «Региональные самолеты») Сергей Чемезов в интервью РБК в сентябре 2019 года признал наличие у SSJ проблем, связанных с сервисом. «У Superjet есть, конечно, детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут. Но для уверенной работы нужен спрос», — заявил он.

Как от Superjet отказывались авиакомпании

В феврале 2019 года единственная европейская компания, эксплуатирующая Superjet, — ирландская CityJet — решила отказаться от SSJ. На Superjet авиакомпания выполняла полеты для другого перевозчика — Brussels Airlines. Но вскоре Brussels Airlines отказалась от лайнеров этой модели из-за нехватки запчастей. Летом также стало известно, что от российских самолетов отказалась мексиканская Interjet — второй по величине эксплуатант (22 лайнера) после «Аэрофлота» (у него в парке 49 самолетов). В «Региональных самолетах» отказ Interjet от SSJ опровергали.

Источники «Ведомостей» указывали на проблемы в так называемой горячей части двигателя SaM146, где сжигается топливо, который используется в SSJ. Такие двигатели были созданы специально под этот проект совместно с «дочкой» Объединенной двигателестроительной корпорации и французской Safran. Детали двигателя, в которых были обнаружены проблемы, поставляла Safran. Источник РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (головная компания «Региональных самолетов») утверждал, что проблемы были не только в комплектующих: «Из-за санкций [в отношении России] сложно было проводить расчеты, деньги зависали».

По итогам 2019 года производитель SSJ не смог выполнить план продаж (весной сообщалось, что годовой план поставок составлял 20–25 лайнеров). По состоянию на середину декабря компания продала лишь один лайнер. В конце декабря сообщалось о контрактовке еще пяти самолетов для «Аэрофлота».

Несмотря на отказы иностранных авиакомпаний от Superjet, норвежская компания Norwegian Air Shuttle, входящая в тройку европейских лоукостеров, в 2019 году заключила с «Региональными самолетами» меморандум о поставке 40 SSJ с предоставлением компании права летать по транссибирскому маршруту. В ноябре информацию о переговорах подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Какие меры принимают ГТЛК и «Региональные самолеты»

В проспекте ГТЛК поясняется, что компания «в сотрудничестве с Минпромторгом прилагает все усилия, чтобы смягчить эти риски». Для этого она берет на себя роль закупочного агента запчастей для своих клиентов, формирует достаточный запас запчастей, а также поддерживает связь с производителем лайнеров для реализации заранее согласованных программ послепродажного обслуживания.

В пресс-службе «Региональных самолетов» сообщили РБК, что вопросы обслуживания воздушных судов находятся в зоне ответственности как авиакомпаний, так и производителя. В них входят: заключение договоров с провайдерами для поддержания эксплуатации, сервисные соглашения, договоры аренды и техобслуживания, обеспечение запаса расходных материалов. «Крайне важно, что в соответствии с двумя постановлениями правительства № 301 и № 1621 при мерах господдержки идет формирование складов запчастей в авиакомпаниях и оборотных складов «Региональных самолетов», — пояснил производитель SSJ.

Компания продолжает развитие сетей послепродажного обслуживания и совершенствование материально-технической базы, дальнейшая последовательная реализация этих мероприятий позволит в ближайшие два-три года создать выстроенную систему по обслуживанию SSJ100 «на уровне мировых стандартов», добавил представитель «Региональных самолетов».