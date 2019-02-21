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Forbes назвал имя второй российской женщины-миллиардера
Журнал составил рейтинг 20 самых дорогих компаний Рунета. Согласно ему, стоимость Wildberries, владелицей которого является Татьяна Бакальчук, превысила $1 млрд. Предприниматель стала второй в истории России женщиной-миллиардером
Татьяна Бакальчук (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская редакция журнала Forbes представила ежегодный рейтинг 20 самых дорогих компаний русскоязычного интернета. Список опубликован на сайте издания.

Его, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс». Его выручка без НДС составила $10,7 млрд. В 2018-м компания, как напомнили в Forbes, добавила ряд новых сервисов, а также закрыла сделку по объединению своего сервиса такси с Uber в России, Грузии, Белоруссии, Армении, Казахстане и Азербайджане.

Следом за ним эксперты расположили Mail.ru Group (сайты mail.ru, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Ее стоимость оценивается в $5,56 млрд. В прошлом году она купила киберспортивный холдинг ESforce за $100 млн, а также запустила онлайн-сервис заказа лекарств «Все аптеки».

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«Яндекс», Mail.Ru Group и Avito: самые дорогие компании в Рунете

На третье место специалисты поместили сайт бесплатных объявлений Avito ($3,85 млрд). Основным источником его дохода Forbes называет услугу по продвижению объявлений. За прошлый год количество пользователей сервиса, по данным журнала, выросло с 32 млн человек в месяц до 35 млн.

На четвертое место тем временем поднялся интернет-магазин одежды, обуви и товаров для дома Wildberries. Стоимость ретейлера эксперты оценили в $1,2 млрд, выручка компании по итогам 2018 года превысила 100 млрд руб. (в прошлом году капитализация — $602 млн). Таким образом, соосновательница и единственная владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером. Ранее обладательницей такого капитала Forbes называл жену бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова Елену Батурину. Бакальчук в 2018 году стала лауреатом премии РБК в номинации «Предприниматель».

В пятерку лидеров в свою очередь ворвался еще один интернет-ретейлер Ozon Group ($694 млн). В прошлом году в рейтинге журнала группа занимала шестую строчку с капитализацией $369 млн. В 2018-м свою долю в ней с 11,2 до 16,66% увеличила МТС: в площадку интернет-торговли компания инвестировала по меньшей мере 1,15 млрд руб.

Фотогалерея 
Самые большие прибыли и потери миллиардеров из списка Forbes в 2018 году

В топ-10 наиболее дорогих компаний эксперты также поместили портал поиска работы HeadHunter ($299 млн), интернет-магазин электронной техники «Ситилинк» ($245 млн), городской справочник «2ГИС» ($243 млн), магазин одежды и обуви Lamoda ($226 млн, по сравнению с прошлогодним рейтингом опустилась с пятой строчки на девятую) и онлайн-кинотеатр ivi.ru (в 2018 году его выручка выросла более чем в полтора раза, стоимость компании в итоге составила $204 млн).

Кроме того, в рейтинг, как указывает Forbes, в этом году вернулся сервис подбора бытовых услуг или частных специалистов Profi.ru ($151 млн).

Новичками этого списка оказались холдинг TalentTech (16-е место, $97 млн, входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова) и сервис YouDo (20-е место, $88 млн). Первый аккумулировал несколько стартапов в сфере онлайн-образования и рекрутинга, в том числе «Фоксфорд», «Ремонтник.ру» и онлайн-универcитет «Нетология-групп».

Также в рейтинг вошли сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales ($196 млн), интернет-магазин «ОнлайнТрейд.ру» ($110 млн), онлайн-школа английского языка Skyeng ($109 млн), разрабатывающая системы управления сайтами «1С-Битрикс» ($106 млн), ЦИАН Групп ($96 млн), B2B-Center ($95 млн) и портал поиска работы Superjob ($93 млн).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Forbes, Рунет
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