Forbes назвал имя второй российской женщины-миллиардера

На четвертое место тем временем поднялся интернет-магазин одежды, обуви и товаров для дома Wildberries. Стоимость ретейлера эксперты оценили в $1,2 млрд, выручка компании по итогам 2018 года превысила 100 млрд руб. (в прошлом году капитализация — $602 млн). Таким образом, соосновательница и единственная владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной — долларовым миллиардером. Ранее обладательницей такого капитала Forbes называл жену бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова Елену Батурину. Бакальчук в 2018 году стала лауреатом премии РБК в номинации «Предприниматель».
В пятерку лидеров в свою очередь ворвался еще один интернет-ретейлер Ozon Group ($694 млн). В прошлом году в рейтинге журнала группа занимала шестую строчку с капитализацией $369 млн. В 2018-м свою долю в ней с 11,2 до 16,66% увеличила МТС: в площадку интернет-торговли компания инвестировала по меньшей мере 1,15 млрд руб.
В топ-10 наиболее дорогих компаний эксперты также поместили портал поиска работы HeadHunter ($299 млн), интернет-магазин электронной техники «Ситилинк» ($245 млн), городской справочник «2ГИС» ($243 млн), магазин одежды и обуви Lamoda ($226 млн, по сравнению с прошлогодним рейтингом опустилась с пятой строчки на девятую) и онлайн-кинотеатр ivi.ru (в 2018 году его выручка выросла более чем в полтора раза, стоимость компании в итоге составила $204 млн).
Кроме того, в рейтинг, как указывает Forbes, в этом году вернулся сервис подбора бытовых услуг или частных специалистов Profi.ru ($151 млн).
Новичками этого списка оказались холдинг TalentTech (16-е место, $97 млн, входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова) и сервис YouDo (20-е место, $88 млн). Первый аккумулировал несколько стартапов в сфере онлайн-образования и рекрутинга, в том числе «Фоксфорд», «Ремонтник.ру» и онлайн-универcитет «Нетология-групп».
Также в рейтинг вошли сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales ($196 млн), интернет-магазин «ОнлайнТрейд.ру» ($110 млн), онлайн-школа английского языка Skyeng ($109 млн), разрабатывающая системы управления сайтами «1С-Битрикс» ($106 млн), ЦИАН Групп ($96 млн), B2B-Center ($95 млн) и портал поиска работы Superjob ($93 млн).