Forbes назвал имя второй российской женщины-миллиардера

Журнал составил рейтинг 20 самых дорогих компаний Рунета. Согласно ему, стоимость Wildberries, владелицей которого является Татьяна Бакальчук, превысила $1 млрд. Предприниматель стала второй в истории России женщиной-миллиардером

Татьяна Бакальчук (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская редакция журнала Forbes представила ежегодный рейтинг 20 самых дорогих компаний русскоязычного интернета. Список опубликован на сайте издания.

Его, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс». Его выручка без НДС составила $10,7 млрд. В 2018-м компания, как напомнили в Forbes, добавила ряд новых сервисов, а также закрыла сделку по объединению своего сервиса такси с Uber в России, Грузии, Белоруссии, Армении, Казахстане и Азербайджане.

Следом за ним эксперты расположили Mail.ru Group (сайты mail.ru, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Ее стоимость оценивается в $5,56 млрд. В прошлом году она купила киберспортивный холдинг ESforce за $100 млн, а также запустила онлайн-сервис заказа лекарств «Все аптеки».

На третье место специалисты поместили сайт бесплатных объявлений Avito ($3,85 млрд). Основным источником его дохода Forbes называет услугу по продвижению объявлений. За прошлый год количество пользователей сервиса, по данным журнала, выросло с 32 млн человек в месяц до 35 млн.