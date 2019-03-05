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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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AliExpress предложит российским покупателям машины

Торговая интернет-площадка AliExpress с 5 марта откроет для своих российских покупателей автомобильную категорию и начнет предлагать машины для покупки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, первым партнером программы станет китайский производитель Chery. Он запустит на AliExpress свой магазин, который будет представлен кроссоверами Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Официальным продавцом на AliExpress выступил АО «Чери Автомобили Рус» — официальный дистрибьютор автопроизводителя в России. В его пиар-службе газете указали, что предложат специальные условия для покупателей с AliExpress, не уточнив, о чем именно идет речь.

Позже интернет-площадка планирует расширять число автомобильных брендов.

Представитель AliExpress в разговоре с РБК уточнил, что интернет-ретейлер пока еще не решил, как именно будет проходить сделка по покупке машин. «Идет тестирование», — заявил он.

​Объясняя такое решение, в компании отметили, что на протяжении довольно длительного времени они фиксируют повышенный интерес к новым категориям, среди которых рос показывают товары для автомобилей и мотоциклов.

В 2018 году российские пользователи AliExpress и подконтрольной ей Tmall больше всего интересовались продукцией брендов Xiaomi, Huawei и Apple. Всего в России, по данным компании, совершают покупки через эти площадки около 20 млн человек.

Теги: AliExpress, Автомобили, онлайн-торговля, маркетплейс, российский рынок
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